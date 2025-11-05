Wieczysta Kraków szykuje trenerską bombę! Padły znane nazwiska

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej

Wieczysta celuje w duże nazwiska trenerskie

Wieczysta Kraków w trwającej kampanii była już prowadzona przez Przemysława Cecherza i Gino Lettieriego. Żaden z wymienionych szkoleniowców nie spełnił jednak oczekiwań dobrodzieja klubu Wojciecha Kwietnia. Aktualnie trwają więc poszukiwania nowego trenera. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski, którego materiały publikowane są w Fakcie i Przeglądzie Sportowym.

Źródło ujawniło, że na liście życzeń Żółto-czarnych znalazło się kilka znanych nazwisk. Wieczysta miała między innymi celować w Czesława Michniewicza. Kandydatem był też Robert Kolendowicz, o którym już wcześniej informował Mateusz Borek. Co więcej, przedstawiciele krakowskiego klubu kontaktowali się również z Danem Petrescu. Na razie jednak nie zostały uzgodnione żadne konkrety.

🆕🚨@wieczysta szuka nowego trenera. Na liście klubu znalazło się kilka głośnych nazwisk, między innymi… były selekcjoner Czesław Michniewicz. Innym kandydatem jest Robert Kolendowicz. Kontaktowano się także z otoczeniem Rumuna Dana Petrescu. Wciąż jednak brak konkretów. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) November 4, 2025

Wieczysta obecnie plasuje się na szóstej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając na koncie 23 punkty. Do lidera, Wisły Kraków, drużyna traci aktualnie 15 oczek.

W najbliższą sobotę, w ramach 16. kolejki, Żółto-czarni zmierzą się w roli gospodarza ze Stalą Rzeszów. Spotkanie odbędzie się w Sosnowcu na ArcelorMittal Park. Wieczysta podejdzie do tego starcia z zamiarem zakończenia serii bez zwycięstwa, trwającej od 2 października i remisu z Białą Gwiazdą (1:1). Po raz ostatni krakowianie wygrali z Ruchem Chorzów (4:2).

Czytaj więcej: Widzew Łódź z rozmachem! Klub sondował transfer reprezentanta Polski