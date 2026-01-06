Wieczysta Kraków nie zwalnia tempa. Klub ze stolicy Małopolski walczy o awans do Ekstraklasy i kontynuuje transferową ofensywę. Jednak tym razem oferta ambitnego beniaminka została odrzucona. Portal index.hr informuje o zainteresowaniu chorwackim talentem.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Roko Brajkovic

Wieczysta walczyła o wielki talent

Po pierwszej połowie sezonu Wieczysta Kraków zajmuje szósta lokatę w tabeli Betclic 1. Ligi. Beniaminek obecnie plasuje się w strefie barażowej, ale jego plan na awans jest jasny – finisz w czołowej dwójce. By uniknąć dodatkowych spotkań, ekipa z Małopolski poważnie wzmacnia kadrę w zimowym okienku.

Krakowianie sprowadzili już Nikolę Kneżevicia i Eliasa Olssona, a teraz walczą o transfer napastnika z ligi rumuńskiej. Kadrę prowadzoną przez Kazimierza Moskala mógł zasilić także chorwacki talent, ale tym razem transfer nie dojdzie do skutku.

Portal index.hr ujawnił, że Hajduk Split otrzymał zapytanie dotyczące Roko Brajkovicia. „Nieznany klub z drugiej ligi polskiej, którego właściciel chce wprowadzić klub do najwyższej klasy rozgrywkowej” zaproponował 500 tysięcy euro za wykup zawodnika po okresie wypożyczenia. W tym przypadku trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości – taką ofertę mogła złożyć tylko Wieczysta.

Brajković to 20-letni prawoskrzydłowy, który może występować także na środku ataku i po lewej stronie boiska. Młodzieżowy reprezentant Chorwacji w tym sezonie zaliczył tylko dziewięć występów, ale trener Gonzalo García wierzy w jego umiejętności. Hajduk nie zamierza żegnać się ze swoim wychowankiem.

W kwietniu 2023 roku napastnik wybiegł w podstawowym składzie w finale młodzieżowej Ligi Mistrzów. Ekipa ze Splitu przegrała aż 0:5 z AZ Alkmaar. Brajković w tamtej edycji LM zdobył dwie bramki i zanotował trzy aysty.