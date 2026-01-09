Cztery nazwiska na liście. Wieczysta kontynuuje zmiany

Wieczysta Kraków jest w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu. Tymczasem biuro prasowe klubu opublikowało w swoich mediach komunikat dotyczący listy transferowej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta dała wolną rękę czterem zawodnikom

Wieczysta Kraków zakończyła pierwszą część sezonu w Betclic 1. Lidze na szóstym miejscu. Tym samym ekipa Kazimierza Moskala liczy się w grze o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy, mając zaledwie cztery punkty straty do drugiej w tabeli Polonii Bytom. Tymczasem w piątek, 9 stycznia, klub z Krakowa ujawnił listę transferową.

„Michał Koj, Chuma, Jacek Góralski oraz Jakub Pešek otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Wieczystej.

Ekipa z Krakowa tej zimy jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Na zasadzie transferów definitywnych drużynę wzmocnili Nikola Knezević oraz Paulinho. Z kolei na zasadzie wypożyczeń z innych zespołów do klubu trafili Natan Dzięgielewski oraz Elias Olsson.

Niemniej jednak nie tylko Wieczysta finalizowała transakcje przychodzące. Z krakowską ekipą pożegnało się już także kilku zawodników. Paweł Łysiak wraz z Danielem Sandovalem dołączyli do GKS Tychy. Z kolei Michał Feliks trafił do Odry Opole.

Krakowianie przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczęli 5 stycznia. Na zgrupowaniu w Turcji drużyna z Krakowa przebywać będzie w dniach od 17 do 31 stycznia. Do ligowego grania Wieczysta wróci natomiast 7 lutego. Wówczas zmierzy się w roli gościa ze Zniczem Pruszków. Spotkanie odbędzie się 7 lutego o godzinie 19:30.