Greenwood odrzuca Fenerbahce i Arabię Saudyjską. Czeka na ten klub

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

AS Roma wybrana! Mason Greenwod czeka na ten klub

Mason Greenwood tego lata zapewne zmieni barwy klubowe. Wychowanek Manchesteru United wzbudza ogromne zainteresowanie. Na stole Olympique Marsylii pojawiły się oferty od Fenerbahce i z Arabii Saudyjskiej. Dziennik „Corriere dello Sport” zdradza, że zawodnik odrzuci te propozycji. Anglik czeka wyłącznie na przeprowadzkę do AS Romy.

W zasadzie już dawno temu Mason Greenwood doszedł do porozumienia z włoskim klubem. Kontrakt do podpisania leży już na stole. Giallorossim pozostaje jedynie dogadać się z Olympique Marsylią. A to nie będzie takie proste. Wspomniane źródło zaznacza, że francuski zespół wycenia swoją gwiazdę na 55 milionów euro. Rzymianie natomiast przygotowują ofertę w granicach 40-50 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warto zaznaczyć, że pełna kwota z transferu Masona Greenwooda nie trafi do budżetu Olympique Marsylii. 40% pieniędzy należy się Manchesterowi United, który zapewnił sobie to w umowie. Nic dziwnego, że francuski klub walczy o każdy milion. To oczywiście nie pomaga AS Romie.

Mason Greenwood w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Anglik może się pochwalić wybitnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 26 trafienia, a także zaliczył 11 asyst.