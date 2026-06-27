Śląsk Wrocław interesuje się graczem Górnika Zabrze. Transfer na horyzoncie

13:23, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tadeusz Danisz / TVP Katowice

Śląsk Wrocław może przeprowadzić głośny transfer wewnątrz PKO Ekstraklasy. Beniaminek celuje w gracza Górnika Zabrze. Na ich radarze znalazł się Dominik Szala - donosi Tadeusz Danisz z "TVP Katowice".

Ante Simundza
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Dominik Szala wzbudza zainteresowanie Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław zbroi się na nowym sezonie PKO Ekstraklasy, w którym będzie beniaminkiem. Władze klubu aktywnie pracują na rynku transferowym. Najnowsze doniesienia z ich obozu przekazuje Tadeusz Danisz z „TVP Katowice”. Otóż do zespołu Wojskowych może trafić Dominik Szala, który obecnie jest związany z Górnikiem Zabrze.

Młody obrońca niespecjalnie znajduje się w planach obecnego klubu. Zawodnik zatem poszukuje nowego pracodawcy, u którego będzie mógł liczyć na częstsze występy. Z pewnością takim jest Śląsk Wrocław. Na ten moment nie wiemy, do jakiego typu transakcji by doszło. Czy defensor trafiłby do beniaminka PKO Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego, czy też byłoby to tylko wypożyczenie.

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Górnik Zabrze już zimą tego roku wypożyczył Dominika Szalę. Młody zawodnik drugą część minionego sezonu spędził na zapleczu PKO Ekstraklasy, grając w Stali Mielec. 20-latek urodzony w Katowicach to wciąż niezwykle utalentowany gracz. Piłkarz jednak potrzebuje regularnych występów, aby jego talent wypłynął na szersze wody.

Dominik Szala w minionym sezonie rozegrał 11 spotkań w koszulce Stali Mielec. Defensor nie miał udziału przy strzelonym golu przez swoją drużynę.

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