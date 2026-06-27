Nowa próba Arsenalu. Na horyzoncie głośne nazwisko

Arsenal ponownie rusza po Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Jak informuje "Daily Mail", ekipa z Londynu planuje kolejną próbę sprowadzenia brazylijskiego pomocnika.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jedno nazwisko, wiele emocji. Arsenal ponownie wchodzi do gry

Arsenal nie zamierza rezygnować z jednego ze swoich głównych celów transferowych. Według informacji „Daily Mail” klub z Londynu przygotowuje drugie podejście do pozyskania Bruno Guimaraesa, mimo że Newcastle United konsekwentnie utrzymuje stanowisko, iż kapitan zespołu nie jest na sprzedaż.

Pierwsze rozmowy, prowadzone za pośrednictwem pośredników, nie przyniosły przełomu. Przedstawiciele Newcastle jasno zakomunikowali, że nie widzą możliwości odejścia kluczowego zawodnika, który jest jednym z fundamentów środka pola Srok. Mimo to temat transferu nie został zamknięty.

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Jak podaje źródło, Arsenal analizuje inne ścieżki negocjacyjne i nie wyklucza ponownego kontaktu w sprawie Brazylijczyka. W klubie panuje przekonanie, że sytuacja może się zmienić w dalszej części okna transferowego. Chociaż obecne stanowisko Newcastle pozostaje niezmienne.

Brazylijczyk od momentu transferu do ekipy z St. James Park stał się jednym z liderów zespołu i kluczową postacią w walce o najwyższe cele. Jego rola w drużynie sprawia, że ewentualne odejście byłoby dużym osłabieniem, dlatego klub z północno-wschodniej Anglii nie zamierza ułatwiać negocjacji.

Kanonierzy z kolei od dłuższego czasu poszukują wzmocnień środka pola i widzą w Guimaraesie zawodnika, który mógłby znacząco podnieść jakość gry zespołu. Na razie jednak obie strony pozostają na odległych pozycjach, a kolejne ruchy mogą zależeć od dalszego rozwoju sytuacji na rynku transferowym.