Podbeskidzie w tarapatach. Ratunkiem ma być były selekcjoner młodzieżówki

Podbeskidzie gra w tym sezonie w Betclic 2. Lidze. Aktualnie władze klubu są w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca. Wieści w sprawie przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Marcin Włodarski może przejąć Podbeskidzie

Podbeskidzie do kampanii 2025/2026 przystępowało z zamiarem walki co najmniej o miejsce premiowane grą w barażach o awans do Betclic 1. Ligi. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Górale plasują się obecnie w strefie spadkowej, mając punkt straty do bezpiecznego miejsca. Jednocześnie trwają intensywne poszukiwania nowego trenera, a ciekawe wieści w tej sprawie przekazał Kamil Bętkowski na X.

Źródło znane ze sprawdzonych informacji transferowych, informuje, że nowym trenerem Podbeskidzia ma zostać Marcin Włodarski. 43-latek od momentu rozstania z Zagłębiem Lubin pozostaje bez pracy. Wcześniej prowadził natomiast młodzieżowe reprezentacje Polski. Ostatnio był też łączony z praca w Widzewie Łódź.

🆕 Słyszę, że Marcin Włodarski zostanie nowym Trenerem Podbeskidzia Bielsko-Biała. — Kamil Bętkowski (@kbetkowski10) November 5, 2025

Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa z Bielska-Białej zmierzy się w roli gospodarza z Resovią. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:00. Ciekawe jest to, że obie ekipy spotkają się ze sobą po raz trzeci w tym roku. W sierpniu rywalizowały w krajowym pucharze, gdy górą było Podbeskidzie (2:1).

Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami częściej górą była drużyna z Bielska-Białej. Podbeskidzie wygrało dwukrotnie, a trzy razy padł remis. Ekipa z Rzeszowa nie miała w ostatnim czasie okazji pokonać bielszczan. Z kolei w ostatnim ligowym starciu na obiekcie przy ulicy Rychlińskiego z udziałem obu drużyn padł remis (1:1).

