W tym klubie zagra Lewandowski?! „Temat jest”

07:52, 9. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Robert Lewandowski nie spieszy się z wyborem nowego klubu. Jednym z faworytów do pozyskania Polaka jest Chicago Fire. Bartosz Barnaś w rozmowie z Weszło potwierdził, że jakiś temat transferu jest.

Robert Lewandowski
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Chicago Fire nowym klubem Lewandowskiego? Jest na Discovery List

Fenerbahce Stambuł – w tym klubie na pewno nie zagra Robert Lewandowski. Przez moment były na to szanse, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że była to tylko obietnica wyborcza, a te nie zawsze przekładają się później na realne działania. Ostatecznie kandydat, który obiecał transfer 37-latka, przegrał wybory, a nowy prezydent tureckiego klubu wykluczył możliwość sprowadzenia Polaka.

Przyszłość kapitana reprezentacji Polski to wciąż duży znak zapytania. Wygląda jednak na to, że w grze pozostały jedynie dwa kierunki: Arabia Saudyjska oraz Stany Zjednoczone. Bartosz Barnaś, czyli szef skautów Vancouver Whitecaps z MLS w rozmowie z Weszło potwierdził, że jest temat Lewandowskiego w Chicago Fire. Klub z wietrznego miasta umieścił go na liście rezerwacyjnej.

Na pewno jakiś temat w Chicago jest. Robert znajdował się na ich Discovery List, czyli takiej jakby liście rezerwacyjnej dokonywanej przez dany klub, by mieć pierwszeństwo w rozmowach z piłkarzem – powiedział Bartosz Barnaś w rozmowie z Weszło.

Trzymam kciuki, żeby ta historia się wydarzyła. To byłaby super sprawa dla chicagowskiej Polonii. Im więcej takich nazwisk w MLS, tym wyższy poziom i coraz większa renoma rozgrywek. Liczba takich postaci rośnie, że wspomnę Muellera czy Sona z ostatniego lata – dodał.

O chęci pozyskania Lewandowskiego otwarcie mówił w przeszłości trener Chicago Fire. Gregg Berhalter ujawnił, że spotka się z piłkarzem, aby omówić kwestie potencjalnej gry w drużynie ze stanu Illinois.

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