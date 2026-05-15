W tym klubie będzie grał Mbappe. Wszystko na to wskazuje

Kylian Mbappe zabrał głos po meczu z Realem Oviedo. Francuz przy okazji innych wypowiedzi rozwiał również wątpliwości dotyczące tego, w jakim klubie będzie grał w przyszłym sezonie.

Liverpool monitoruje sytuację Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Według informacji Football Insider sytuację Francuza w Realu Madryt obserwuje Liverpool.

Angielski klub od lat był łączony z Mbappe, jeszcze zanim napastnik przeniósł się na Santiago Bernabeu. Teraz temat wraca ze względu na zamieszanie wokół Realu Madryt i możliwe zmiany po rozczarowującym sezonie.

Na tym etapie nie ma jednak mowy o zaawansowanych negocjacjach. Z przekazanych informacji wynika jedynie, że Liverpool i inne kluby Premier League przyglądają się sytuacji piłkarza.

Mbappe wskazuje na Real Madryt

Po meczu Realu Madryt z Oviedo Mbappe zabrał głos w strefie mieszanej. Francuz nie rozpoczął spotkania w podstawowym składzie, ale jasno zaznaczył, że akceptuje decyzję trenera. Najważniejszy sygnał padł jednak przy ocenie sezonu. Napastnik mówił nie o odejściu, lecz o powrocie Realu Madryt do walki w kolejnych rozgrywkach.

– Czuję, że mieliśmy strukturę i styl gry, ale to straciliśmy. To bardzo boli. Tak samo jak zakończenie sezonu bez żadnego trofeum. Musimy się jednak uczyć, przyjąć krytykę i wrócić w przyszłym roku z ambicją – stwierdził Francuz.

To zdanie mocno sugeruje, że Mbappe myśli o kolejnym sezonie w Hiszpanii. Na dziś wszystko wskazuje więc na to, że Francuz nadal będzie grał w Realu Madryt. Transfer do Premier League pozostaje medialnym tematem, ale nie konkretną operacją.