W tym klubie będzie grał Mbappe. Wszystko na to wskazuje

Liverpool monitoruje sytuację Kyliana Mbappe
Kylian Mbappe ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Według informacji Football Insider sytuację Francuza w Realu Madryt obserwuje Liverpool.
Angielski klub od lat był łączony z Mbappe, jeszcze zanim napastnik przeniósł się na Santiago Bernabeu. Teraz temat wraca ze względu na zamieszanie wokół Realu Madryt i możliwe zmiany po rozczarowującym sezonie.
Na tym etapie nie ma jednak mowy o zaawansowanych negocjacjach. Z przekazanych informacji wynika jedynie, że Liverpool i inne kluby Premier League przyglądają się sytuacji piłkarza.
Mbappe wskazuje na Real Madryt
Po meczu Realu Madryt z Oviedo Mbappe zabrał głos w strefie mieszanej. Francuz nie rozpoczął spotkania w podstawowym składzie, ale jasno zaznaczył, że akceptuje decyzję trenera. Najważniejszy sygnał padł jednak przy ocenie sezonu. Napastnik mówił nie o odejściu, lecz o powrocie Realu Madryt do walki w kolejnych rozgrywkach.
– Czuję, że mieliśmy strukturę i styl gry, ale to straciliśmy. To bardzo boli. Tak samo jak zakończenie sezonu bez żadnego trofeum. Musimy się jednak uczyć, przyjąć krytykę i wrócić w przyszłym roku z ambicją – stwierdził Francuz.
To zdanie mocno sugeruje, że Mbappe myśli o kolejnym sezonie w Hiszpanii. Na dziś wszystko wskazuje więc na to, że Francuz nadal będzie grał w Realu Madryt. Transfer do Premier League pozostaje medialnym tematem, ale nie konkretną operacją.