Chelsea podjęła decyzję. Barcelona może się mocno zdziwić

07:41, 15. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Daily Mail

Chelsea nie zamierza sprzedawać Joao Pedro do giganta La Liga, mimo zainteresowania z jego strony. Londyńczycy podjęli już jasną decyzję w sprawie Brazylijczyka.

Todd Boehly
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Chelsea zablokowała głośny transfer. To miał być ruch Barcelony

Chelsea stanowczo zareagowała na informacje o możliwym transferze Joao Pedro do FC Barcelony. Jak podaje „Daily Mail”, londyński klub nie ma zamiaru rozpoczynać negocjacji z mistrzem Hiszpanii i traktuje brazylijskiego napastnika jako jednego z kluczowych zawodników projektu budowanego na kolejne lata.

W ostatnich dniach pojawiły się wieści sugerujące, że Barcelona skontaktowała się z otoczeniem piłkarza oraz jego agencją. Według medialnych informacji Blaugrana miała rozważać transfer o wartości mniej więcej 70 milionów euro. Taka propozycja nie zrobiła jednak większego wrażenia na władzach Chelsea.

Źródło informuje, że klub ze Stamford Bridge podszedł do sprawy bardzo spokojnie i nie zamierza nawet rozważać sprzedaży napastnika. Co więcej, Joao Pedro został umieszczony w gronie zawodników uznawanych za „nietykalnych”, których odejście jest całkowicie wykluczone podczas letniego okna transferowego.

Władze Chelsea mają skupiać się przede wszystkim na dalszym wzmacnianiu kadry, a nie osłabianiu zespołu przed kolejnym sezonem. Londyńczycy wiążą z Brazylijczykiem długoterminowe plany i liczą, że będzie odgrywał jeszcze większą rolę w ofensywie drużyny.

Joao Pedro ma za sobą bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 48 spotkaniach, w których zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst. Jego aktualny kontrakt z Chelsea obowiązuje aż do lata 2033 roku. Rynkowa wartość brazylijskiego piłkarza wynosi obecnie około 75 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości