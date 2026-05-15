Chelsea podjęła decyzję. Barcelona może się mocno zdziwić

Chelsea nie zamierza sprzedawać Joao Pedro do giganta La Liga, mimo zainteresowania z jego strony. Londyńczycy podjęli już jasną decyzję w sprawie Brazylijczyka.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Chelsea zablokowała głośny transfer. To miał być ruch Barcelony

Chelsea stanowczo zareagowała na informacje o możliwym transferze Joao Pedro do FC Barcelony. Jak podaje „Daily Mail”, londyński klub nie ma zamiaru rozpoczynać negocjacji z mistrzem Hiszpanii i traktuje brazylijskiego napastnika jako jednego z kluczowych zawodników projektu budowanego na kolejne lata.

W ostatnich dniach pojawiły się wieści sugerujące, że Barcelona skontaktowała się z otoczeniem piłkarza oraz jego agencją. Według medialnych informacji Blaugrana miała rozważać transfer o wartości mniej więcej 70 milionów euro. Taka propozycja nie zrobiła jednak większego wrażenia na władzach Chelsea.

Źródło informuje, że klub ze Stamford Bridge podszedł do sprawy bardzo spokojnie i nie zamierza nawet rozważać sprzedaży napastnika. Co więcej, Joao Pedro został umieszczony w gronie zawodników uznawanych za „nietykalnych”, których odejście jest całkowicie wykluczone podczas letniego okna transferowego.

Władze Chelsea mają skupiać się przede wszystkim na dalszym wzmacnianiu kadry, a nie osłabianiu zespołu przed kolejnym sezonem. Londyńczycy wiążą z Brazylijczykiem długoterminowe plany i liczą, że będzie odgrywał jeszcze większą rolę w ofensywie drużyny.

Joao Pedro ma za sobą bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 48 spotkaniach, w których zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst. Jego aktualny kontrakt z Chelsea obowiązuje aż do lata 2033 roku. Rynkowa wartość brazylijskiego piłkarza wynosi obecnie około 75 milionów euro.