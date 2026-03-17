„W Ekstraklasie u boku Rodado? Nigdy w życiu”. Ekspert uderza w piłkarza Wisły Kraków

Wisła Kraków w miniony weekend wygrała z Miedzią Legnica, a jedną z bramek zdobył Jordi Sanchez. Łukasz Gikiewicz na kanale TVP Sport oznajmił, że nie widzi Hiszpana w Ekstraklasie u boku Angela Rodado.

Wisła Kraków przerwała serię trzech meczów bez zwycięstwa, pokonując w miniony weekend Miedź Legnica (3:2). Spotkanie dostarczyło wielu emocji, ponieważ sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Do przerwy Biała Gwiazda prowadziła jedną bramką, ale w drugiej połowie szybko straciła dwa gole. O wyniku zdecydowały bramki po 80. minucie spotkania.

Jedną z nich na (2:2) zdobył Jordi Sanchez, czyli nowy nabytek krakowskiego klubu. Dla hiszpańskiego napastnika było to pierwsze trafienie w barwach Wisły Kraków. Łukasz Gikiewicz na antenie TVP Sport negatywnie wypowiedział się o zawodniku. Jego zdaniem 31-latek to dobry gracz na pierwszą ligę, ale nie powinien grać u boku Angela Rodado w Ekstraklasie, jeśli wywalczą awans.

– Nie było go w tym meczu poza dwoma momentami. Każda piłka do niego, to była strata. Nie potrafił jej utrzymać. Do momentu zdobycia bramki był najsłabszym zawodnikiem Wisły. Na warunki pierwszoligowe to dobry gracz, czy będzie grał z Rodado w Ekstraklasie? Nigdy w życiu. Wolę przy Hiszpanie Kacpra Dudę – komentował Łukasz Gikiewicz w programie „1. liga Styl Życia” w TVP Sport.

Sanchez trafił do Wisły w styczniu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej bronił barw japońskiego Sapporo. Na boiskach Ekstraklasy grał w Widzewie Łódź, zdobywając dla klubu 19 goli i notując 10 asyst w 65 meczach we wszystkich rozgrywkach.