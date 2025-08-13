Urbański może zostać w Serie A. Znany klub złożył zapytanie o Polaka

09:07, 13. sierpnia 2025 09:40, 13. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Nicolo Schira

Kacper Urbański najprawdopodobniej odejdzie z Bologni. Jak podaje Nicolo Schira, klub z Serie A skontaktował się w sprawie ewentualnego transferu polskiego zawodnika.

Kacper Urbański
Obserwuj nas w
Luca Rossini / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański na celowniku Hellas Verony

Kacper Urbański nie ma za sobą dobrego sezonu. W Bologni rzadko pojawiał się na boisku, dlatego w lutym postanowiono wypożyczyć polskiego pomocnika do AC Monza. To miało zapewnić 20-latkowi szansę na regularną grę, ale niestety również i tam nie udało mu się wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. W efekcie w całych rozgrywkach wystąpił niespełna tysiąc minut w 20 spotkaniach.

Obecnie Polak znajduje się na wylocie z klubu, ponieważ do końca kontraktu pozostał mu tylko rok. W związku z tym zawodnik szuka sobie nowego zespołu. Kilka tygodni temu łączono go z tureckim Samsunsporem, jednak nie jest to jego wymarzony kierunek.

POLECAMY TAKŻE

Jan Urban
Urban zapowiedział powrót do kadry. U Probierza był skreślony
Robert Lewandowski
Urban zwróci Lewandowskiemu kapitańską opaskę? „Chcę o tym zdecydować”
Karol Linetty
Linetty dostał ofertę. Może trafić do klubu Polaka

Według doniesień zapytanie o Urbańskiego złożyła Hellas Verona. To klub, który w zeszłym sezonie zajął 14. pozycję w Serie A. W przeszłości występowało tam kilku reprezentantów Polski m.in. Paweł Dawidowicz, który odszedł po wygaśnięciu kontraktu i obecnie wciąż szuka dla siebie nowej drużyny.

Tylko u nas

Szachtar weźmie rewanż za Wisłę? Bramkarz prosi krakowskich kibiców o wsparcie w starciu z Grekami
Piłkarze Lecha Poznań
Jak się żegnać, to z przytupem. Lech potrafi rzucić Europę na kolana
Siergiej Pałkin
Siergiej Pałkin: Chcemy zbudować najlepszy Szachtar w historii. Polska daje nam wspaniałą gościnę [NASZ WYWIAD]

Na razie rozmowy są na wczesnym etapie, ale do zamknięcia letniego okna transferowego nie pozostało już tak wiele czasu. Przyszłość Kacpra Urbańskiego powinna wyjaśnić się w ciągu najbliższych tygodni.

Zobacz także: Linetty dostał ofertę. Może trafić do klubu Polaka