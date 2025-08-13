Urbański może zostać w Serie A. Znany klub złożył zapytanie o Polaka

Kacper Urbański najprawdopodobniej odejdzie z Bologni. Jak podaje Nicolo Schira, klub z Serie A skontaktował się w sprawie ewentualnego transferu polskiego zawodnika.

Luca Rossini / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański na celowniku Hellas Verony

Kacper Urbański nie ma za sobą dobrego sezonu. W Bologni rzadko pojawiał się na boisku, dlatego w lutym postanowiono wypożyczyć polskiego pomocnika do AC Monza. To miało zapewnić 20-latkowi szansę na regularną grę, ale niestety również i tam nie udało mu się wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. W efekcie w całych rozgrywkach wystąpił niespełna tysiąc minut w 20 spotkaniach.

Obecnie Polak znajduje się na wylocie z klubu, ponieważ do końca kontraktu pozostał mu tylko rok. W związku z tym zawodnik szuka sobie nowego zespołu. Kilka tygodni temu łączono go z tureckim Samsunsporem, jednak nie jest to jego wymarzony kierunek.

Według doniesień zapytanie o Urbańskiego złożyła Hellas Verona. To klub, który w zeszłym sezonie zajął 14. pozycję w Serie A. W przeszłości występowało tam kilku reprezentantów Polski m.in. Paweł Dawidowicz, który odszedł po wygaśnięciu kontraktu i obecnie wciąż szuka dla siebie nowej drużyny.

Na razie rozmowy są na wczesnym etapie, ale do zamknięcia letniego okna transferowego nie pozostało już tak wiele czasu. Przyszłość Kacpra Urbańskiego powinna wyjaśnić się w ciągu najbliższych tygodni.

