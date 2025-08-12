Linetty dostał ofertę. Może trafić do klubu Polaka

12:26, 12. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Resat Can Ozbudak

Karol Linetty otrzymał ofertę z Turcji. Jak podaje dziennikarz Resat Can Ozbudak, klub prowadzi zaawansowane rozmowy z byłym piłkarzem Torino.

Karol Linetty
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Karol Linetty może zagrać z Wieteską

Karol Linetty po odejściu z Torino po wygaśnięciu kontraktu jest wolnym zawodnikiem i obecnie poszukuje nowego klubu. Kocaelispor chce wzmocnić środek pola jeszcze przed zamknięciem trwającego letniego okienka transferowego. Pomocnik we Włoszech, gdzie wcześniej grał także w Sampdorii, spędził prawie dekadę. Teraz może spróbować swoich sił w Turcji.

Według doniesień trwają rozmowy pomiędzy obiema stronami i dokonano sporego postępu w negocjacjach. Beniaminek chce skorzystać na doświadczeniu 30-latka, który w Serie A rozegrał ponad 250 spotkań. W klubie liczą, że reprezentant Polski pomoże w walce o utrzymanie w tureckiej ekstraklasie.

W tym samym zespole występuje także Mateusz Wieteska, który spędzi tam najbliższy sezon na wypożyczeniu. Obrońca w poniedziałek zadebiutował podczas startu sezonu w 1. kolejce, ale w 22. minucie został zmieniony, ponieważ nabawił się kontuzji. Na razie nie wiadomo, ile 28-latek będzie pauzował.

Linetty wcześniej był łączony z FC Kopenhagą oraz Pisą SC. Polak odrzucił ofertę Duńczyków, ze względu na to jak sugerują media, że chce pozostać we Włoszech. Przenosiny do Turcji byłyby dla doświadczonego zawodnika nowym wyzwaniem i szansą na odbudowę formy, ponieważ w ostatnich miesiącach nie zawsze grał regularnie.

