Urbański coraz bliżej nowego klubu! To będzie zaskakujący ruch

Kacper Urbański od jakiegoś czasu szuka sobie nowego klubu. Teraz według informacji "tuttobolognaweb" jest blisko przenosin do tureckiego Samsunsporu.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański może trafić do ligi tureckiej

Kacper Urbański miał moment, w którym wydawało się, że jego kariera nabierze wielkiego tempa. Polak miał bowiem bardzo dobre wejście do zespołu z Bolonii, a to zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski i wyjazdem na Euro 2024. Jak to jednak często bywa w przypadku młodych graczy, po czasie jego sytuacja się skomplikowała. U nowego trenera stracił miejsce w składzie i z tego powodu został wypożyczony do Monzy, ale tam również miał problemy z odnalezieniem się.

Od jakiegoś czasu pomocnik szuka sobie nowego klubu, ale teraz sprawa wydaje się być coraz bliższa finalizacji. Według informacji przekazanych przez serwis „tuttobolognaweb”, Kacper Urbański jest blisko przenosin do tureckiego zespołu Samsunsporu. Temat tej drużyny pojawił się już jakieś czas temu, ale wówczas Polak nie był do końca przekonany do tego ruchu. Widocznie teraz coś się zmieniło.

Kacper Urbański w minionym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył jednego gola. 20-letni ofensywny pomocnik na koncie ma także 11 spotkań w reprezentacji Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na sześć milionów euro, a jego umowa z włoską Bolonią wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

