Kacper Urbański z ofertą od nowego klubu. Musi wybrać

Kacper Urbański na stole ma propozycję transferu do tureckiego Samsunsporu. Nie jest jednak to wymarzony kierunek reprezentanta Polski, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański trafi do Turcji?!

Kariera Kacpra Urbańskiego w ostatnich miesiącach zdecydowanie zwolniła. Właściwie można chyba nawet powiedzieć, że stanęła w miejscu. Początkowo reprezentant Polski miał bardzo dobre wejście do zespołu Bolognii, ale po czasie, a dokładnie po zmianie trenera, jego sytuacja się skomplikowała. Z tego powodu został wypożyczony do Monzy, ale tam również miał problemy z odnalezieniem się.

To oznacza, że tego lata może on zmienić klub. O takiej możliwości bardzo intensywnie mówi się od jakiegoś czasu, a lista klubów, które mają być nim zainteresowane jest dość konkretna. Okazuje się jednak, że na stole jest już konkretna oferta. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, do klubu wpłynęła propozycja od tureckiego Samsunsporu. Nie jest jednak to wymarzony kierunek dla Polaka. Musi jednak wybrać, czy chce czekać na inną propozycję, czy grać regularnie.

Kacper Urbański w minionym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył jednego gola. 20-letni ofensywny pomocnik na koncie ma także 11 spotkań w reprezentacji Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na sześć milionów euro, a jego umowa z włoską Bolonią wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

