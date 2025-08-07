Co ze skrzydłowym w Wiśle? Kolejny zaskakujący pomysł Wieczystej? [NASZ NEWS]

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Kotwica Kołobrzeg

Czekają na decyzje Chłania

To może być ten sezon. Armada Mariusza Jopa ruszyła ostro do walki, nokautując kolejnych przeciwników. I choć to dopiero początek rozgrywek, to jest duża nadzieja wśród kibiców Wisły, że w końcu uda się wrócić do Ekstraklasy. Drgnęło też jeśli chodzi wpuszczanie kibiców „Białej Gwiazdy” na mecze wyjazdowe, a do tego mocno klubem żyje słynny Peter Moore, a więc nowy mniejszościowy udziałowiec.

Aby wszystko dobrze funkcjonowało, potrzebne są jednak wzmocnienia. Jak informowaliśmy, Wisła i Wieczysta złożyły oferty Maksymowi Chłanowi i decyzja należy do piłkarza. Nieoficjalnie można usłyszeć (na ogólnopolskim gruncie), że negocjacje z otoczeniem piłkarza delikatnie mówiąc do najłatwiejszych nie należą.



Goal.pl niedawno informował też, że zarówno w Wieczystej, jak i w Wiśle Kraków jest temat piłkarza Arki Gdynia, Joao Oliveiry. Z naszych najnowszych informacji wynika, że Wieczysta nie sięgnie po tego piłkarza. Natomiast jego temat przejścia do Wisły jest realny. Według ustaleń goal.pl toczą się rozmowy w tej sprawie i doprowadzenie ich do szcześliwego końca wydaje się całkiem możliwe. Choć krakowski klub ma na swojej liście kilku kandydatów.

Z ligi tureckiej do Wieczystej?

Wspomniany Oliveira dał się zapamiętać w Krakowie, gdy przyjechał na mecz z Wisłą i zaaplikował jej dwa gole. Niewykluczone, że kolejne będzie zdobywał już w jej barwach.



A wracając do Wieczystej. Klub starał się o Mikiego Villara z Jagiellonii Białystok, ale z naszych ustaleń wynika, że nie ma porozumienia między klubami. Jak słyszymy, nie dogadano się co do ceny.



Natomiast z jeszcze innych źródeł słyszymy, że Wieczysta zaproponowała też umowę… Patrykowi Szyszowi, byłemu graczowi Zagłębia Lubin, który zakończył przygodę w lidze tureckiej.