Alvaro Morata niemal co roku jest łączony ze zmianą klubowych barw. Również w tym okienku Hiszpan może stać się bohaterem transferu. Fabrizio Romano zdradza, ile trzeba zapłacić za napastnika.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Morata zmieni klub?

Real Madryt, Juventus, Chelsea, Atletico – takie kluby w swoim CV ma Alvaro Morata. Czy reprezentant Hiszpanii w nowym sezonie dopisze to tej listy kolejną ekipę z europejskiej czołówki? Czy może tym razem zasili szeregi mniej renomowanej drużyny? Natomiast wszystko wskazuje na to, że w zbliżającym się okienku 31-latek zmieni miejsce pracy.

Gdzie miałby trafić Morata? Niektóre źródła łączyły go z… powrotem do Turyny. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, w tym celu Hiszpan jest gotów obniżyć oczekiwania finansowe. Pojawiły się także pogłoski sugerujące przenosiny do Arabii Saudyjskiej. W kontekście transferu dwukrotnego triumfatora Ligi Mistrzów najważniejszą kwestią jest kwota odstępnego.

Fabrizio Romano twierdzi, że za Moratę należy zapłacić 12 milionów euro. Jeżeli zainteresowany jego usługami przeleje na konto Atletico wspomnianą sumę, będzie mógł rozpocząć rozmowy ze snajperem. Włosi dziennikarz sugeruje, 71-krotny reprezentant La Furia Roja może być jednym z elementów domina, które zostanie wprawione w ruch poprzez transfery napastników.

Zobacz także: Bayern ruszy po zawodnika City. Transfer na życzenie trenera