Real Madryt wierzy w transfer gwiazdy! Wystarczy 100 mln euro

Vitinha to wymarzony kandydat do środka pola Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu wierzą, że transfer gwiazdy Paris Saint-Germain jest możliwy. Cadena SER informuje o potencjalnym koszcie całej operacji.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vitinha otwarty na transfer? Real wierzy, że się uda

Real Madryt latem planuje wzmocnić środek pola. Już kilka miesięcy temu ówczesny trener Xabi Alonso apelował o transfer pomocnika o konkretnej charakterystyce, gdyż w przeciwnym wypadku drużynie będzie ciężko dominować nad rywalami, którzy skupiają się na defensywie. Królewscy po czasie przyznali rację Hiszpanowi i stworzyli listę życzeń. Na jej szczycie znajduje się Vitinha, który byłby wymarzonym transferem giganta z Santiago Bernabeu.

Sprowadzenie Portugalczyka zdawało się jednak niemożliwe. Nowe spojrzenie na sprawę daje Cadena SER. Z aktualnych informacji wynika, że władze Realu Madryt faktycznie wierzą w transfer Vitinhi, a o jego powodzeniu mają świadczyć trzy czynniki – główny dotyczy kwestii finansowych. Nieoficjalnie mówi się, że gwiazdor umówił się z paryskim klubem na transfer, jeśli pojawi się za niego oferta w wysokości około 100 milionów euro. Oczywiście sam zawodnik musi być zainteresowany kierunkiem przeprowadzki.

Vitinha jest ponadto otwarty na nowe wyzwanie. Z Paris Saint-Germain sięgnął w zeszłym sezonie po Ligę Mistrzów, pisząc historię klubu. Przeprowadzka do stolicy Hiszpanii byłaby dla niego awansem sportowym. Real Madryt liczy też na przychylność Nasser Al-Khelaifiego, gdyby ostatecznie doszło między stronami do negocjacji. Jego relacje z Florentino Perezem znacząco się w ostatnim czasie poprawiły.