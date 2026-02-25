Real Madryt wierzy w transfer gwiazdy! Wystarczy 100 mln euro

21:10, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Cadena SER

Vitinha to wymarzony kandydat do środka pola Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu wierzą, że transfer gwiazdy Paris Saint-Germain jest możliwy. Cadena SER informuje o potencjalnym koszcie całej operacji.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vitinha otwarty na transfer? Real wierzy, że się uda

Real Madryt latem planuje wzmocnić środek pola. Już kilka miesięcy temu ówczesny trener Xabi Alonso apelował o transfer pomocnika o konkretnej charakterystyce, gdyż w przeciwnym wypadku drużynie będzie ciężko dominować nad rywalami, którzy skupiają się na defensywie. Królewscy po czasie przyznali rację Hiszpanowi i stworzyli listę życzeń. Na jej szczycie znajduje się Vitinha, który byłby wymarzonym transferem giganta z Santiago Bernabeu.

Sprowadzenie Portugalczyka zdawało się jednak niemożliwe. Nowe spojrzenie na sprawę daje Cadena SER. Z aktualnych informacji wynika, że władze Realu Madryt faktycznie wierzą w transfer Vitinhi, a o jego powodzeniu mają świadczyć trzy czynniki – główny dotyczy kwestii finansowych. Nieoficjalnie mówi się, że gwiazdor umówił się z paryskim klubem na transfer, jeśli pojawi się za niego oferta w wysokości około 100 milionów euro. Oczywiście sam zawodnik musi być zainteresowany kierunkiem przeprowadzki.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Vitinha jest ponadto otwarty na nowe wyzwanie. Z Paris Saint-Germain sięgnął w zeszłym sezonie po Ligę Mistrzów, pisząc historię klubu. Przeprowadzka do stolicy Hiszpanii byłaby dla niego awansem sportowym. Real Madryt liczy też na przychylność Nasser Al-Khelaifiego, gdyby ostatecznie doszło między stronami do negocjacji. Jego relacje z Florentino Perezem znacząco się w ostatnim czasie poprawiły.