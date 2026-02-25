Benfica postraszyła Real. Vinicius uratował Królewskich [WIDEO]

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Real Madryt - Benfica

Real nie miał meczu pod kontrolą. Vinicius zapewnił spokój

Real Madryt przed tygodniem wygrał na obcym terenie 1-0 i do rewanżu z Benficą mógł przygotowywać się z dużym spokojem. Na Santiago Bernabeu faworyt mógł być tylko jeden – nawet pod nieobecność kontuzjowanego Kyliana Mbappe. Na ławce trenerskiej gości zabrakło z kolei Jose Mourinho, który w pierwszym spotkaniu dostał dwie żółte kartki i musiał oglądać środowe starciu z wysokości trybun.

Królewscy bardzo słabo weszli w to spotkanie. Dali się zepchnąć do defensywy, a Benfica poszukiwała pierwszego trafienia. Ta sztuka udała się już w 14. minucie. Rafa Silva wykorzystał zamieszanie w polu karnym gospodarzy. Thibaut Courtois obronił jeszcze piłkę po niefortunnym zagraniu jednego z defensorów, ale przy dobitce gwiazdy Benfiki był już bez szans.

Na wyrównanie trzeba było czekać raptem kilka minut. Aurelien Tchouameni zdecydował się na strzał płaski strzał z okolic linii pola karnego, zaskakując bramkarza portugalskiej ekipy.

DZIEJE SIĘ NA SANTIAGO BERNABEU! 🤯🔥 Najpierw trafiła Benfica, konkretnie Rafa Silva, a 2 minuty później bramkę dla Realu Madryt zdobył Aurelien Tchouameni! 💪🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/q6uRWPptRh — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 25, 2026

Po zmianie stron żadna z drużyn nie potrafiła przejąć kontroli nad przebiegiem gry. Okazje tworzyli sobie zarówno gospodarze, jak i goście. Gdy wydawało się, że Benfica ponownie zepchnie Real do defensywy i będzie szukać bramki na wagę dogrywki, Królewscy przeprowadzili świetną kontrę. Federico Valverde posłał podanie do Viniciusa Juniora, a ten popędził w pole karne Benfiki i precyzyjnym strzałem przy słupku ustalił wynik rywalizacji na 2-1. Portugalczycy nie byli już w stanie zareagować.