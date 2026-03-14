Borussia ma na oku irlandzkiego napastnika. Imponuje skutecznością

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Troy Parrott przymierzany do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego może zakontraktować nowego napastnika. Niemiecki klub rozważa wzmocnienie linii ataku, ponieważ przyszłość Serhou Guirassy’ego stoi pod znakiem zapytania. Gwinejski snajper wzbudza zainteresowanie innych zespołów, dlatego władze z Signal Iduna Park przygotowują się na różne scenariusze.

Działacze Borussii już teraz analizują rynek transferowy i obserwują kilku zawodników, którzy mogliby w przyszłości wzmocnić ofensywę drużyny. Jednym z nazwisk, które pojawiło się na liście potencjalnych kandydatów, jest napastnik występujący obecnie w lidze holenderskiej.

Jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur, włodarze z Dortmundu rozważają bowiem sprowadzenie Troya Parrotta. 33-krotny reprezentant Irlandii należy aktualnie do największych gwiazd Eredivisie, gdzie imponuje skutecznością w barwach AZ Alkmaar.

Dobra dyspozycja 24-letniego atakującego nie przechodzi bez echa również wśród klubów z innych lig. Według tych samych informacji sytuację zawodnika uważnie monitorują także AC Milan oraz Leeds United. To oznacza, że ewentualna walka o podpis Irlandczyka może być bardzo interesująca podczas najbliższego okna transferowego.

Snajper od połowy 2024 roku z powodzeniem występuje w wyżej wspomnianym Alkmaarze, gdzie szybko stał się jednym z liderów zespołu. Mierzący 185 centymetrów napastnik w aktualnej kampanii rozegrał 38 spotkań, w których zdobył 26 bramek oraz zanotował 7 asyst. Tak imponujące statystyki sprawiają, że coraz częściej mówi się o jego możliwym transferze do silniejszej ligi. Przenosiny do Borussii Dortmund mogłyby być dla niego naturalnym etapem rozwoju. Obecnie wartość rynkowa atakującego przekracza 20 milionów euro.