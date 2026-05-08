Pietuszewski, Kiwior i Bednarek, czyli polskie trio z FC Porto. Ekspert z Portugalii ocenił ich sezon

Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek, czyli polskie trio w mistrzowskim FC Porto. Każdy z nich pełni funkcje kluczowego zawodnika wyjściowej jedenastki. W rozmowie z Goal.pl sezon w wykonaniu reprezentantów Polski krótko podsumował Mario Cagica Oliveira, założyciel i redaktor naczelny serwisu BolaNaRede.pt.

Polskie trio poprowadziło FC Porto do mistrzostwa Portugalii

Lato 2025 roku przyniosło dwa zaskakujące transfery dla polskich kibiców. Jan Bednarek po latach spędzonych w Anglii zamienił Southampton na FC Porto. Niedługo potem w jego ślady poszedł Jakub Kiwior, który przeniósł się do Portugalii z Arsenalu. Reprezentanci Polski stali się kluczowymi zawodnikami w drużynie Smoków. Stworzyli duet stoperów nie do przejścia, potocznie nazywany „polskim betonem”. Na tym się nie skończyło, ponieważ pół roku później portugalski gigant ogłosił transfer Oskara Pietuszewskiego. Od tego momentu w Polsce zrobił się bum na Porto, a w Portugalii bum na polskich piłkarzy.

Po kilku słabszych latach w lidze FC Porto w końcu osiągnęło cel, jakim było zdobycie mistrzostwa Portugalii. Ostatni raz świętowali tytuł w 2024 roku. Teraz podopieczni Francesco Farioliego w składzie z Pietuszewskim, Bednarkiem i Kiwiorem zdominowali ligę.

Wkład trzech reprezentantów Polski w sukces ekipy z Estadio do Dragao jest niepodważalny. Niemal po każdym meczu przeglądając portugalskie media, mogliśmy czytać o zachwytach nad naszymi rodakami. Bez nich trudno wyobrazić sobie obecnie pierwszy skład Niebiesko-Białych. W rozmowie z Goal.pl kończący się sezon w wykonaniu polskiego trio z Porto ocenił Mario Cagica Oliveira, założyciel i redaktor naczelny serwisu BolaNaRede.pt oraz komentator DAZN.

Porto czekało na takiego piłkarza jak Jan Bednarek

Jan Bednarek, czyli pierwszy z polskiego trio, który trafił do Portugalii. Środkowy obrońca swoim doświadczeniem wniósł cenny wkład w sukcesy FC Porto. 30-latek zdominował ligę, jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy. Aż pięciokrotnie był wybierany najlepszym obrońcą miesiąca. Nagrodę indywidualną zdobył za wrzesień, październik, listopad, grudzień oraz luty.

Mario Cagica Oliveira uważa, że w zespole 32-krotnych mistrzów Portugalii od dawna brakowało takiego piłkarza, jak Bednarek. Przede wszystkim zwraca uwagę na dominację Polaka w grze w powietrzu. W tym sezonie obrońca zdobył 4 gole w 41 meczach.

– Jan Bednarek wywarł ogromny wpływ na FC Porto. Jest naturalnym liderem drużyny. Od dawna brakowało w klubie piłkarza o takim profilu. Okazał się kluczowy w kilku meczach dzięki dominacji w grze w powietrzu. Stworzył skuteczny duet z Jakubem Kiwiorem. Byli zdecydowanie najbardziej pewną parą środkowych obrońców w tym sezonie ligi portugalskiej – ocenia w rozmowie z Goal.pl Mario Cagica Oliveira, redaktor naczelny i założyciel serwisu BolaNaRede.pt.

Kiwior jednym z najlepszych zawodników tego sezonu

Jakub Kiwior stał się jednym z najdroższych zawodników kupionych przez FC Porto. Pierwotnie dołączył do zespołu na zasadzie wypożyczenia za opłatą 2 mln euro. Smoki miały opcję wykupu obrońcy z Arsenalu, z której skorzystali. Trudno się temu dziwić, ponieważ 26-latek według naszego rozmówcy był jednym z najlepszych zawodników sezonu. Finalnie nowy mistrz Portugalii aktywował zapis w kontrakcie i zapłacił za niego 17 milionów euro. Dodatkowo kwota może wzrosnąć o kolejne 5 mln euro w formie bonusu.

Ekspert z Portugalii zauważa, że wykup Kiwiora jest w pełni uzasadniony, ponieważ w przyszłości Porto może go sprzedać z zyskiem. Dodatkowo docenia fakt, że reprezentant Polski gra bardzo dobrze nie tylko jako partner Bednarka w duecie stoperów, ale także jako lewy obrońca. Były piłkarz Kanonierów uzbierał w bieżących rozgrywkach 38 meczów i zanotował dwie asysty.

– Kiwior wyróżnił się jako ponadprzeciętny obrońca na portugalskich boiskach. Niezwykle solidny na każdej pozycji, na której grał. Szybko się zaadaptował i stał się idealnym partnerem dla Bednarka. Bez wątpienia jest jednym z najlepszych zawodników tego sezonu. Uważam, że decyzja FC Porto o aktywowaniu klauzuli wykupu była w pełni uzasadniona. Szczególnie że w przyszłości może być wart znacznie więcej – mówi nam Cagica Oliveira, komentator portugalskiego DAZN.

Pietuszewski show! „Największe odkrycie sezonu”

Powiedzieć, że Oskar Pietuszewski zrobił furorę w FC Porto, to jak nie powiedzieć nic. Kibice oszaleli na punkcie nastolatka, który co tydzień zachwycał nie tylko polskich, ale i portugalskich kibiców. Do nowego klubu wszedł z drzwiami, przysłowiowo mówiąc. Mario Cagica Oliveira zaznacza, że transfer 17-latka to kolejny sukces polityki transferowej Smoków. Jego zdaniem Pietuszewski zasługuje na miano odkrycia sezonu.

– Pietuszewski zaskoczył wszystkich tempem, w jakim przebił się do wyjściowej jedenastki FC Porto. Od momentu debiutu był decydujący, nie bał się ryzyka ani pojedynków jeden na jednego. Miał kilka kluczowych momentów w tym sezonie. Jest kolejnym wyraźnym sukcesem klubowej polityki transferowej. Bez wątpienia należy do największych odkryć sezonu. Ma potencjał, by rozwijać się dalej – ocenił.

Jak dotąd w barwach portugalskiego giganta rozegrał 16 spotkań, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Nic tylko czekać, co przyniesie przyszły sezon. Już teraz o Polaka zabiegają topowe kluby w Europie jak Bayern Monachium czy Manchester United.