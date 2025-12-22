Tottenham zdecydował ws. przyszłości Richarlisona. Chcą go ligowi rywale

Tottenham zastanawia się nad przyszłością Richarlisona. Jak podaje TEAMtalk, niezależnie od decyzji, Spurs zamierza wzmocnić ofensywę.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Richarlison może przedłużyć kontrakt z Tottenhamem

Tottenham Hotspur zmienił w ostatnim czasie podejście do Richarlisona. Klub nie myśli o sprzedaży Brazylijczyka w zimowym okienku transferowym, mimo realnego zainteresowania ze strony Evertonu oraz Fulham.

Władze Spurs analizują możliwość przedłużenia kontraktu 28-latka, który obecnie obowiązuje do 2027 roku. To rozwiązanie ma też ustabilizować sytuację w ataku.

Obecnie angielski gigant chce wzmocnić ofensywę ze względu na nierówną formę zespołu. Richarlison wciąż pozostaje faworytem do gry na środku ataku, nawet mimo wypożyczenia Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain.

Brazylijczyk pokazał swoją wartość także ostatnio, gdy po wejściu z ławki zdobył bramkę przeciwko Liverpoolowi. Takie występy tylko wzmacniają jego pozycję w drużynie Thomasa Franka.

Spurs nie widzą sensu oddawania zawodnika w trakcie sezonu. W klubie uważa się, że wypożyczenie Richarlisona nie przyniosłoby żadnych korzyści sportowych. Ewentualna sprzedaż gwiazdora byłaby możliwa tylko pod warunkiem, że w klubie będzie już jego następca, a oferta wysoka. Dlatego coraz częściej mówi się o nowej umowie.

W międzyczasie Tottenham przygląda się poczynaniom Omara Marmousha z Manchesteru City. Egipcjanin nie otrzymuje wielu minut w ekipie Pepa Guardioli, dlatego Spurs rozważają wypożyczenie z opcją wykupu. Anglicy chcą w ten sposób wzmocnić atak i jednocześnie zatrzymać Richarlisona, ponieważ jest ważnym punktem zespołu.

