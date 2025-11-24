Tottenham Hotspur zamierza wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, trop londyńskiego zespołu prowadzi do Juventusu. Na celowniku Anglików znalazł się Gleison Bremer - donosi "Football Italia".

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Gleison Bremer wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie może ustabilizować formy. Zespół prowadzony przez Thomasa Franka przeplata dobre występy ze złymi. Ostatnio Koguty ponieśli bolesną porażkę w derbach z Arsenalem 1:4. Władze Spurs mają świadomość, że ich zespół nie jest jeszcze wystarczająco dobry, aby grać o najważniejsze trofea, dlatego chcą jak najszybciej wzmocnić kadrę.

Nie jest wielką tajemnicą, że Tottenham Hotspur chce wzmocnić defensywę. Z informacji przekazanych przez serwis „Football Italia” dowiedzieliśmy się, że wytypowano już odpowiedniego kandydata. Trop londyńskiego zespołu prowadzi do Serie A. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Gleison Bremer z Juventusu.

Reprezentant Brazylii od miesięcy znajduje się w trudnej sytuacji. Defensor zmagał się z ciężką kontuzją kolana, a kiedy wrócił już do formy, odezwał się ponownie ten sam uraz. Były zawodnik Torino może poważnie rozważyć zmianę otoczenia, aby rozpocząć nowy rozdział w piłkarskiej karierze. Czas pokaże, czy 28-latek opuści Półwysep Apeniński.

Gleison Bremer reprezentuje barwy Juventusu od 2022 roku. Dotychczas brazylijski defensor rozegrał 96 spotkań w koszulce Starej Damy. W tym czasie udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.