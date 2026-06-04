Tottenham szykuje wielki transfer. Pierwsza oferta odrzucona

Tottenham zdołał utrzymać się w Premier League. Spurs mają za sobą fatalny sezon i absolutnie nie zamierzają go powtarzać. W tym celu chcą wzmocnić kadrę. Londyńczycy planują wielki transfer, ale pierwsza oferta została dorzucona. Szczegóły ujawnia David Ornstein.

Andrew Orchard sports photography/ Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi (Tottenham Hotspur - Leeds)

Tottenham rozmawia z Brightonem

Walkę o pozostanie w krajowej elicie wygrał Tottenham, który o dwa punkty wyprzedził West Ham. Roberto De Zerbi wypełnił postawione przed nim zadanie i utrzymał stołeczną ekipę w Premier League. Teraz celem włoskiego szkoleniowca jest zbudowanie konkurencyjnej kadry na kolejny sezon.

Były opiekun Brightonu ma w planach wzmocnienie defensywy Londyńczyków. Na celowniku Tottenhamu znalazł się Jan Paul van Hecke. Reprezentant Holandii to były podopieczny De Zerbiego – w szeregach Mew pod jego wodzą rozegrał 50 spotkań.

Środkowy obrońca w minionym sezonie zanotował 40 występów, w których strzelił trzy gole i zapisał na swoim koncie taką samą liczbę asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro, natomiast Brighton domaga się zdecydowanie wyższej kwoty.

David Ornstein przekonuje, że Spurs już złożyli pierwszą ofertę za wychowanka VV Goes i NAC Breda. Brighton odrzucił tę propozycję – Mewy liczą na około 80 milionów euro za swoją gwiazdę.