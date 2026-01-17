Tottenham, Newcastle i Aston Villa powalczą o gwiazdę. Jest wart ponad 50 mln euro

Tottenham, Newcastle oraz Aston Villa uważnie śledzą sytuację skrzydłowego Brentford i szykują się do walki o jego pozyskanie - donosi serwis Daily Briefing.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Kevin Schade może odejść z Brentford

Kevin Schade od dłuższego czasu jest obserwowany przez kilka klubów z Premier League. Tottenham interesuje się Niemcem już od paru miesięcy i analizuje jego rozwój na angielskich boiskach.

Do gry o pozyskanie 24-latka weszły także Newcastle United oraz Aston Villa. Wszystkie trzy zespoły doceniają zawodnika Brentfordu za szybkość, uniwersalność i umiejętności gry w ataku. Może grać na obu skrzydłach, a także w środku ofensywy.

Według doniesień doszło już do pierwszych kontaktów z otoczeniem piłkarza. Pszczoły nie zamierzają jednak puszczać skrzydłowego w zimowym okienku transferowym. Schade ma kontrakt do 2028 roku, dlatego londyński klub nie ma presji sprzedaży. Mimo to temat może wrócić latem.

Brentford wycenia reprezentanta Niemiec na 50–60 milionów euro, co nie odstrasza potencjalnych kupców. Tottenham, Aston Villa oraz Newcastle są gotowe na duże inwestycje, zwłaszcza w ofensywie. Wszystko zależy jednak od decyzji klubu oraz sytuacji rynkowej. W bieżącym sezonie Kevin Schade rozegrał 23 spotkania, w których strzelił sześć bramek i zanotował trzy asysty.

