Tottenham może wypożyczyć napastnika. Pojawiła się kolejna opcja

19:48, 11. stycznia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Fabrizio Romano

Mathys Tel może wrócić do Francji. Jak podaje Fabrizio Romano, Paris FC chciałoby wypożyczyć napastnika Tottenhamu.

Thomas Frank
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Mathys Tel chce więcej grać. Tottenham może wypożyczyć go do Paris FC

Mathys Tel znalazł się na celowniku kilku klubów. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu Romy, a także Galatasaray, jednak obecnie to Paris FC wydaje się być najbardziej zdeterminowane.

Francuski zespół liczy, że przekona Tottenham do wypożyczenia młodego napastnika, który może grać także jako skrzydłowy jeszcze w bieżącym okienku transferowym. Dla byłego piłkarza Stade Rennais byłby to powrót do ligi, którą dobrze zna. W przeszłości przez krótki okres występował również w młodzieżowym zespole klubu z Paryża.

Londyński klub chce zatrzymać zawodnika w kadrze na drugą część sezonu. Mimo to sam piłkarz jasno daje do zrozumienia, że wolałby otrzymywać więcej minut. Regularna gra jest kluczowa dla 20-latka, ponieważ chce dalej się rozwijać. Stąd presja na zmianę otoczenia.

W obecnym sezonie Francuz wystąpił w dziewiętnastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył trzy bramki, jednak często pojawiał się na murawie jako rezerwowy. W Paris FC mógłby od razu stać się ważnym elementem ofensywy i grać w pierwszym składzie.

Zobacz także: Liverpool włączył się do walki o rozchwytywanego wychowanka Realu

POLECAMY TAKŻE

Arne Slot
Liverpool włączył się do walki o rozchwytywanego wychowanka Realu
Gian Piero Gasperini
Roma wciąż nie dogadała się z gwiazdą. Chce go ligowy rywal
Jan Ziółkowski
Ziółkowski traci miejsce w składzie Romy. Sytuacja Polaka znów się komplikuje