Tottenham może wypożyczyć napastnika. Pojawiła się kolejna opcja

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Mathys Tel chce więcej grać. Tottenham może wypożyczyć go do Paris FC

Mathys Tel znalazł się na celowniku kilku klubów. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu Romy, a także Galatasaray, jednak obecnie to Paris FC wydaje się być najbardziej zdeterminowane.

Francuski zespół liczy, że przekona Tottenham do wypożyczenia młodego napastnika, który może grać także jako skrzydłowy jeszcze w bieżącym okienku transferowym. Dla byłego piłkarza Stade Rennais byłby to powrót do ligi, którą dobrze zna. W przeszłości przez krótki okres występował również w młodzieżowym zespole klubu z Paryża.

Londyński klub chce zatrzymać zawodnika w kadrze na drugą część sezonu. Mimo to sam piłkarz jasno daje do zrozumienia, że wolałby otrzymywać więcej minut. Regularna gra jest kluczowa dla 20-latka, ponieważ chce dalej się rozwijać. Stąd presja na zmianę otoczenia.

W obecnym sezonie Francuz wystąpił w dziewiętnastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył trzy bramki, jednak często pojawiał się na murawie jako rezerwowy. W Paris FC mógłby od razu stać się ważnym elementem ofensywy i grać w pierwszym składzie.

Zobacz także: Liverpool włączył się do walki o rozchwytywanego wychowanka Realu