AS Roma chce pozyskać Joshuę Zirkzee. Jak się okazuje, stołeczny klub znalazl alternatywę dla zawodnika Manchesteru United. Na ich radar trafił Mathys Tel z Tottenhamu Hotspur - przekazuje "Calciomercato".

Mathys Tel wzbudził zainteresowanienie AS Romy

AS Roma w obecnym sezonie spisuje się nadspodziewanie dobrze. Gian Piero Gasperini bardzo szybko poukładał zespół, który zaczął realizować założenia byłego trenera Atalanty Bergamo. Giallorossi w zasadzie mają jeden problem. A jest on związany z pozycją napastnika. Evan Ferguson kompletnie zawodzi. Rzymianie poważnie rozważają odesłanie snajpera z powrotem z wypożyczenia.

Od dłuższego czasu AS Roma poszukuje napastnika. Włosi postanowili zarzucić sieć na Joshuę Zirkzee z Manchesteru United. Holender jednak wcale nie musi wrócić na Półwysep Apeniński, więc Giallorossi zaczęli rozglądać się za alternatywą. Jak przekazuje „Calciomercato”, rzymianie wytypowali bardzo ciekawą opcję. W kręgu zainteresowań stołecznego zespołu znalazł się Mathys Tel, który na co dzień reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur.

AS Roma jednak w pierwszej kolejności stawia na Joshuę Zirkzee. Holender jednak w ostatnich meczach zaczął spełniać oczekiwania Rubena Amorima. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że napastnik zostanie na Old Trafford. Nic dziwnego zatem, że Giallorossi zaczęli skupiać swoją uwagę na Mathysie Telu.

Młodzieżowy reprezentant Francji dotychczas rozegrał 15 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Statystyki napastnika nie są imponujące. Udało mu się tylko dwukrotnie wpisać na listę strzelców.