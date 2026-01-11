Liverpool włączył się do walki o rozchwytywanego wychowanka Realu

Jacobo Ramon znalazł się na listach życzeń czołowych klubów z Anglii. Jak donosi serwis CaughtOffside, Chelsea i Liverpool uważnie śledzą sytuację zawodnika Como.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jacobo Ramon rozchwytywany. Liverpool i Chelsea chcą go u siebie

Jacobo Ramon od momentu przenosin do Como szybko zaznaczył swoją obecność w Serie A. Młody stoper stał się podstawowym zawodnikiem włoskiego zespołu. Obecnie ma już na koncie szesnaście ligowych występów i uchodzi za jednego z najrówniej grających piłkarzy drużyny prowadzonej przez Cesca Fabregasa. Dobra forma 21-latka nie umknęła uwadze gigantów z Premier League.

Od pewnego czasu defensor jest obserwowany przez Chelsea. Jak się okazuje również Liverpool oraz Tottenham monitorują sytuację Hiszpana. Na meczach włoskiej ekipy pojawiali się także wysłannicy Newcastle United, Brighton & Hove Albion i Crystal Palace. Angielskie kluby cenią u Ramona spokój, czytanie gry oraz jakość w rozegraniu.

Obecnie Ramon ma kontrakt z Como do 2030 roku. W rzeczywistości jednak Real Madryt zabezpieczył się klauzulą odkupu w wysokości 8 milionów euro oraz zapisem o 50% od kolejnej sprzedaży. To oznacza, że koszt transferu może znacznie przekroczyć wycenę rynkową szacowaną przez portal „Transfermarkt” na 18 milionów euro.

Ewentualne przenosiny do innego klubu będą zależały więc nie tylko od Como i samego zawodnika, ale także od Królewskich, którzy w tej sprawie mają w praktyce decydujący głos.

