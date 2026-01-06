Galatasaray szaleje na rynku. Planuje ściągnąć snajpera z Premier League

21:02, 6. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Yeni Akit

Mathys Tel może odejść z Tottenhamu Hotspur w styczniowym okienku transferowym. Jak podaje we wtorkowy wieczór turecka gazeta Yeni Akit, Galatasaray Stambuł chciałoby wypożyczyć 20-letniego napastnika, który nie odnalazł się w Londynie.

Piłkarze Galatasaray Stambuł
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Galatasaray Stambuł

Mathys Tel zwrócił uwagę Galatasaray Stambuł

Galatasaray Stambuł w ostatnich latach imponuje aktywnością na rynku transferowym. Turecki gigant regularnie dokonuje niezwykle wartościowych wzmocnień składu, sięgając po uznanych piłkarzy z topowych europejskich lig. Ambicje włodarzy klubu znad Bosforu są jasne – dominacja na krajowym podwórku i realna walka o sukcesy w Europie.

W barwach drużyny Lwów występują obecnie takie gwiazdy jak Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane czy Ilkay Gundogan, co tylko potwierdza skalę projektu budowanego w Stambule. Mistrzowie Super Lig nie zamierzają się jednak zatrzymywać i planują kolejny głośny ruch, którego mogą dokonać podczas styczniowego okna transferowego.

Jak informuje turecki dziennik „Yeni Akit”, Galatasaray szykuje ofertę wypożyczenia Mathysa Tela. Tottenham Hotspur jest gotowy wysłuchać propozycji za 20-letniego napastnika, a w grę wchodzi właśnie czasowe odejście. Francuz nie do końca odnalazł się w Londynie, dlatego potencjalna przeprowadzka do Turcji może być dla niego bardzo atrakcyjną opcją.

Mathys Tel trafił do zespołu Kogutów w lutym 2025 roku za 45 milionów euro z Bayernu Monachium. W barwach Tottenhamu rozegrał dotąd 37 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zanotował 2 asysty, prezentując nierówną formę. Aktualnie serwis „Transfermarkt” wycenia snajpera na 30 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2031 roku.

