Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Riccardo Calafiori rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Bolonii – środkowy lub lewy obrońca w 33 spotkaniach zaliczył 3 asysty, szczególnie imponując walorami defensywnymi. Doskonała postawa 21-letniego stopera oczywiście nie przechodzi bez uwagi większych klubów. Sytuację młodzieżowego reprezentanta Włoch od dawna obserwują dwaj giganci Serie A – Napoli oraz Juventus.

Neapolitańczycy i turyńczycy ostatecznie mogą jednak obejść się smakiem, gdyż do walki o podpis cenionego defensora włączył się kolejny zespół. Jak bowiem dowiedział się włoski dziennik “Tuttosport”, Tottenham Hotspur w nadchodzącym letnim okienku transferowym będzie zainteresowany pozyskaniem Riccardo Calafioriego. Urodzony w Rzymie zawodnik ma więc, w czym wybierać i prawdopodobnie zrobi krok naprzód w swojej karierze.

Umowa środkowego obrońcy z Bolonią wygasa dopiero 30 czerwca 2027 roku, co stawia włodarzy Rossoblu w dobrej pozycji negocjacyjnej. 21-latek jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 25 milionów euro. Riccardo Calafiori pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Romie, w 2022 roku został wypożyczony do Genoi, a kilka miesięcy później dołączył do szwajcarskiej Bazylei.

Utalentowany piłkarz do Bolonii przeprowadził się w sierpniu 2023 roku. Włoska ekipa zapłaciła za niego dokładnie 4 miliony euro.