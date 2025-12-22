Dani Alves może wrócić do gry. Wpadł na niespodziewany pomysł

Dani Alves może wrócić na boisko. Jak podaje ESPN, Brazylijczyk finalizuje zakup klubu z trzeciej ligi portugalskiej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dani Alves

Dani Alves może wrócić jako grający właściciel

Według doniesień mediów Dani Alves w ostatnich dniach dopiął szczegóły przejęcia SC Sao Joao de Ver, czyli klubu występującego na trzecim poziomie rozgrywkowym w Portugalii. Jednocześnie 42-latek zaczął rozważać możliwość powrotu na boisko.

Brazylijczyk bierze pod uwagę podpisanie umowy na około sześć miesięcy, od stycznia do czerwca 2026 roku. Po tym czasie miałby oficjalnie zakończyć karierę.

Były obrońca Barcelony i reprezentacji Brazylii nie pojawił się na murawie od stycznia 2023 roku, kiedy to została zerwana umowa z meksykańskim UNAM Pumas ze względu na zarzuty dot. napaści seksualnej. Po długim okresie problemów prawnych w marcu tego roku został uniewinniony przez kataloński sąd, ze względu na brak wystarczających dowodów.

W międzyczasie skupił się na duchowej przemianie. Teraz okazuje się, że ponownie może zająć się piłką. Obecnie boczny obrońca trenuje indywidualnie i uważa, że potrzebuje około 30 dni, żeby odzyskać rytm meczowy.

W kadrze SC Sao Joao de Ver jest już kilku Brazylijczyków, a projekt Alvesa wspierają inwestorzy z jego kraju. To ma ułatwić stabilny rozwój klubu. Ewentualny powrót tak znanego piłkarza byłby ogromnym wydarzeniem dla trzeciej ligi portugalskiej. Bez wątpienia byłby to jeden z najbardziej nietypowych powrotów ostatnich lat.

Zobacz także: Barcelona dokona transferu? Klub zareagował na kontuzję Christensena