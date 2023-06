IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Sandro Tonali

Newcastle United poszukuje na rynku środkowego pomocnika

Negocjacje w sprawie Jamesa Maddisona czy Nicolo Barelli stały się jednak bardzo skomplikowane

Dlatego Sroki zamierzają kupić Sandro Tonaliego. Uważają, że oferta rzędu 50 milionów euro przekona AC Milan do sprzedaży jednej ze swych gwiazd

Tonali na celowniku Newcastle United

Newcastle United pilnie poszukuje na rynku transferowym klasowego pomocnika. Priorytetem dla Srok był James Maddison. Pomimo tego, że Leicester City spadło z ligi, a Anglikowi został rok kontraktu, klub oczekuje za swojego podopiecznego aż 70 milionów euro. Planem B był zaś Nicolo Barella, którego Inter Mediolan wycenia nad ponad 80 milionów.

Dlatego też Newcastle zaczął rozglądać się za innymi opcjami. Jak donosi Daily Mail, Eddie Howe jest wielkim fanem Sandro Tonaliego i poprosił klub o kupno Włocha. Anglicy są ponoć przekonani, że oferta rzędu 50 milionów euro przekona AC Milan do sprzedaży swojej gwiazdy. Gdyby ta trafiła na St. James’ Park, Howe zamierza przesunąć Bruno Guimaraesa nieco wyżej na boisku, by zrobić miejsce dla nowego nabytku. 23-latek ma kontrakt aż do 2027 roku i wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do Rossonerich. Być może jednak perspektywa gry w Premier League – i znaczna podwyżka – skłonią go do zmiany barw.

Tonali w minionym sezonie rozegrał 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i dziesięć asyst.

