PHC Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcelo i Enzo Alves

Oficjalnie: Enzo Alves na dłużej w Realu Madryt

Synowie piłkarskich legend nie zawsze biorą przykład ze swoich ojców, a nawet gdy zdecydują się na rozpoczęcie kariery, to bardzo często odstają poziomem od swoich rówieśników. Wydaje się jednak, że Enzo Alves, czyli syn Marcelo, będzie wyjątkiem od tej reguły. Czternastolatek robi furorę w młodzieżowych zespołach Realu Madryt, co właśnie zostało docenione przez hiszpański klub.

Urodzony w Madrycie zawodnik kilka dni temu podpisał bowiem nowy długoterminowy kontrakt z Królewskimi. Enzo Alves występuje na pozycji napastnika, więc nie poszedł w ślady swojego ojca, który grał na lewej obronie. Młody piłkarz ostatecznie zdecydował się reprezentować Hiszpanię kosztem Brazylii. Perełka akademii Los Blancos obecnie jest powoływana do drużyny do lat piętnastu.

Marcelo to jedna z największych legend w historii Realu Madryt. 58-krotny reprezentant Canarinhos koszulkę Królewskich przywdziewał w latach 2007-2022. Następnie przeprowadził się do greckiego Olympiakosu Pireus, by w 2023 roku wrócić do swojego macierzystego klubu – Fluminense – w którym występuje do dziś. Słynny boczny defensor w sezonie 2022/2023 wygrał Copa Libertadores.

