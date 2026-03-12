To on będzie symbolem rewolucji w Interze. Chivu wskazał cel

Manu Kone ponownie znalazł się na celowniku Interu Mediolan w związku z nadchodzącym oknem transferowym. Według „La Gazzetta dello Sport” trener Cristian Chivu mocno naciska na sprowadzenie pomocnika Romy.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter wraca z tematem transferu Kone

Manu Kone już zeszłego lata był poważnie rozważany przez Inter Mediolan. Wówczas Roma i trener Gian Piero Gasperini nie chcieli jednak słyszeć o sprzedaży jednego z najważniejszych zawodników środka pola. Temat jednak nie zniknął z gabinetów w Mediolanie i wciąż pozostaje aktualny.

Francuski pomocnik ma kontrakt z Romą do 2029 roku. Klub z Wiecznego Miasta traktuje go jako ważny element projektu budowanego na kolejne sezony. Jednocześnie sytuacja finansowa oraz wymogi Finansowego Fair Play mogą zmusić działaczy do trudnych decyzji. Kone został kupiony w 2024 roku za niespełna 20 milionów euro, a dziś jego wartość szacuje się nawet na 40–50 milionów.

Dla Interu profil 23-letniego pomocnika jest szczególnie interesujący. Kone jest piłkarzem dynamicznym i agresywnym w odbiorze. Potrafi narzucić intensywność w pressingu i zabezpieczyć bardziej kreatywnych zawodników. Właśnie takich cech szuka w środku pola Cristian Chivu, który planuje odświeżenie tej formacji.

Zmiany w drugiej linii mogą być w Mediolanie bardzo szerokie. Z klubem mogą pożegnać się między innymi Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi oraz Henrikh Mkhitaryan. Jednocześnie rozważany jest powrót Aleksandra Stankovicia z Club Brugge, dzięki zapisanej w kontrakcie opcji odkupu. W takiej sytuacji Kone byłby dla Interu idealnym elementem nowej konstrukcji środka pola.

