Raków zamiast Jagiellonii! Ceniony działacz w nowym klubie

Raków Częstochowa poinformował o powrocie do klubu Jarosława Gambala, który obejmie stanowisko Dyrektora ds. Rekrutacji. Były pracownik Cracovii był łączony z posadą w Jagiellonii Białystok.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Stadion Rakowa Częstochowa

Raków sięga po Gambala. Walczyła o niego Jagiellonia

Raków Częstochowa poinformował o powrocie Jarosława Gambala, który w przeszłości pracował w tym klubie jako skaut. Ostatnie dwa lata spędził natomiast w Cracovii, gdzie odpowiadał za transfery. Teraz działacz znów dołączył do ekipy z Częstochowy i obejmuje funkcję Dyrektora ds. Rekrutacji. „W ramach swoich obowiązków, po powrocie do Rakowa, będzie m.in. odpowiedzialny za wsparcie klubu w kwestiach transferowych” – pisze Raków w oficjalnym komunikacie.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Gambal wyrósł na bardzo ciekawe i pożądane nazwisko. Za jego czasów Cracovia sprowadziła wielu jakościowych piłkarzy, w tym między innymi Filipa Stojilkovicia czy Ajdina Hasicia. W połowie kwietnia opuścił krakowski klub i od tego czasu był łączony przede wszystkim z Jagiellonią Białystok. W mediach nie brakowało informacji, że to wręcz faworyt do zastąpienia Łukasza Masłowskiego na stanowisku dyrektora sportowego. Ostatecznie Gambal przyjął propozycję Rakowa. 37-letni działacz wzmacnia pion sportowy po zapowiedzianym już odejściu Artura Płatka.

🆕 Po dwuletniej przerwie, Jarosław Gambal powraca do Rakowa Częstochowa. Będzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Rekrutacji.



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Witamy ponownie oraz życzymy powodzenia! ✊ pic.twitter.com/7s8crhjADH — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 15, 2026

Gambal w Rakowie oznacza, że Jagiellonia musi sięgnąć po kogoś innego. Na ten moment medialnym faworytem jest Radosław Kucharski, który opuszcza Wisłę Płock.