Atletico Madryt chce reprezentanta Hiszpanii. To będzie głośny transfer

Atletico Madryt poważnie rozważa transfer Alejandro Grimaldo z Bayeru Leverkusen. Matteo Moretto poinformował, że Rojiblancos mają ponownie nawiązać kontakt z reprezentantem Hiszpanii.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Alejandro Grimaldo przymierzany do Atletico Madryt

Atletico Madryt poszukuje wzmocnień na lewej stronie defensywy przed kolejnym sezonem. Na liście życzeń Rojiblancos znajduje się Alejandro Grimaldo. Jak informuje Matteo Moretto, hiszpański klub ma ponownie nawiązać kontakt z obrońcą Bayeru Leverkusen.

30-letni reprezentant Hiszpanii od dłuższego czasu znajduje się na radarze m.in. Juventusu Turyn i Barcelony. W sezonie 2025/2026 Grimaldo prezentował bardzo wysoką formie. W 46 rozegranych spotkaniach zdobył 14 bramek i zanotował 12 asyst. W przeszłości sam zawodnik nie ukrywał, że jego celem jest powrót do La Ligi. – Jestem bardzo szczęśliwy w Bayerze, ale pewnego dnia na pewno wrócę – mówił.

Sytuacja Leverkusen może sprzyjać ewentualnemu transferowi. Klub nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów po zajęciu szóstego miejsca w 1. Bundeslidze. Dodatkowo letnie zmiany organizacyjne i trenerskie sprawiają, że część piłkarzy może rozważać odejście.

Grimaldo ma ważny kontrakt z niemieckim klubem do czerwca 2027 roku. Nadchodzące okno transferowe może być ostatnią okazją dla Bayeru, aby uzyskać wysoką kwotę odstępnego. Według portalu Transfermarkt.de, wartość hiszpańskiego obrońcy szacowana jest na 20 milionów euro.

Warto przypomnieć, że Grimaldo jest wychowankiem akademii Barcelony, a następnie przez wiele lat reprezentował barwy Benfiki Lizbona. Do Bayeru trafił w 2023 roku i łącznie w barwach niemieckiego klubu uzbierał 145 spotkań.