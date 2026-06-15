Barcelona już wie! Atletico zmieniło zdanie ws. Alvareza

FC Barcelona poznała decyzję Atletico Madryt ws. Juliana Alvareza. Na ten moment Katalończycy nie mają szans na transfer. Według informacji Rubena Urii klub ze stolicy Hiszpanii nie sprzeda piłkarza.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez nie dla FC Barcelony! Atletico nie sprzeda napastnika

FC Barcelona z przytupem rozpoczęła budowanie kadry pierwszego zespołu. Choć oficjalnie okno transferowe nie zostało jeszcze otwarte, to zapewnili sobie pierwsze wzmocnienie. Anthony Gordon wzmocnił Dumę Katalonii w zamian za 80 milionów euro. Cały czas jednak priorytetem pozostaje pozyskanie napastnika. Wymarzonym celem od dłuższego czasu jest Julian Alvarez.

Saga transferowa z udziałem Alvareza nie ma końca. Sam piłkarz otwarcie mówi o chęci zmiany otoczenia i nie ukrywa, że jego docelowym krokiem w karierze jest FC Barcelona. Przeszkodą są kwestie finansowe, ponieważ Katalończycy nie są w stanie zapłacić ponad 100 mln euro. W międzyczasie okazało się jednak, że Atletico Madryt zmieniło zdanie, o czym poinformował Ruben Uria.

Z informacji hiszpańskiego dziennikarza wynika, że obecnie nie ma mowy o transferze piłkarza. Atletico Madryt w tym oknie transferowym nie chce sprzedawać Alvareza. Los Colchoneros sprowadzając Argentyńczyka dwa lata temu, podpisali z nim kontrakt do 2030 roku. Nie muszą więc spieszyć się ze sprzedażą pod presją odejścia za darmo po wygaśnięciu umowy. 26-latek ma jeszcze cztery lata kontraktu.

W związku z sagą transferową dot. Alvareza i FC Barcelony czeka nas długie lato. Po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026 temat z pewnością wróci na pierwsze strony gazet i portali sportowych. Na razie Alvarez skupia się na mundialu z reprezentacją Argentyny.