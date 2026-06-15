Barcelona już wie! Atletico zmieniło zdanie ws. Alvareza

Alvarez nie dla FC Barcelony! Atletico nie sprzeda napastnika
FC Barcelona z przytupem rozpoczęła budowanie kadry pierwszego zespołu. Choć oficjalnie okno transferowe nie zostało jeszcze otwarte, to zapewnili sobie pierwsze wzmocnienie. Anthony Gordon wzmocnił Dumę Katalonii w zamian za 80 milionów euro. Cały czas jednak priorytetem pozostaje pozyskanie napastnika. Wymarzonym celem od dłuższego czasu jest Julian Alvarez.
Saga transferowa z udziałem Alvareza nie ma końca. Sam piłkarz otwarcie mówi o chęci zmiany otoczenia i nie ukrywa, że jego docelowym krokiem w karierze jest FC Barcelona. Przeszkodą są kwestie finansowe, ponieważ Katalończycy nie są w stanie zapłacić ponad 100 mln euro. W międzyczasie okazało się jednak, że Atletico Madryt zmieniło zdanie, o czym poinformował Ruben Uria.
Z informacji hiszpańskiego dziennikarza wynika, że obecnie nie ma mowy o transferze piłkarza. Atletico Madryt w tym oknie transferowym nie chce sprzedawać Alvareza. Los Colchoneros sprowadzając Argentyńczyka dwa lata temu, podpisali z nim kontrakt do 2030 roku. Nie muszą więc spieszyć się ze sprzedażą pod presją odejścia za darmo po wygaśnięciu umowy. 26-latek ma jeszcze cztery lata kontraktu.
W związku z sagą transferową dot. Alvareza i FC Barcelony czeka nas długie lato. Po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026 temat z pewnością wróci na pierwsze strony gazet i portali sportowych. Na razie Alvarez skupia się na mundialu z reprezentacją Argentyny.