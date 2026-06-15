Zagłębie Lubin celuje w transfer reprezentanta Słowacji. Duża konkurencja

Zagłębie Lubin to jeden z klubów, który jest zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Słowacji. W kręgu zainteresowań znalazł się Krisztian Bari - poinformował serwis Futbalove Zakulisie.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Krisztian Bari w kręgu zainteresowań Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin ma za sobą udany sezon, choć finalnie zakończyli rozgrywki w PKO BP Ekstraklasie na 7. miejscu. Przez moment byli nawet liderem tabeli, walcząc o mistrzostwo Polski oraz europejskie puchary. Do TOP5, które gwarantuje grę w eliminacjach Ligi Konferencji, stracili jedynie dwa punkty. W nadchodzące lato będą chcieli wzmocnić kadrę zespołu, żeby znowu walczyć z czołówką.

W kręgu zainteresowań znalazł się Krisztian Bari, o czym informuje serwis Futbalove Zakulisie. To 25-letni lewy obrońca, który na co dzień występuje w MSK Żylina. W obecnym klubie gra od lipca 2020 roku, gdy przeniósł się z akademii Dunajskiej Stredy.

Bari ma kontrakt z Żyliną jedynie do grudnia tego roku, przez co istnieje duża szansa, żeby pozyskać go za darmo. Niemniej jednak słowacki gigant planuje rozmowy ws. przedłużenia umowy. Ani jego obecny pracodawca, ani Zagłębie Lubin nie będą miały łatwego zadania. Żródło sugeruje, że zawodnik cieszy się dużym zainteresowaniem innych ekip. Myśli o nim m.in. Zbrojovka Brno i Heerenveen.

Krisztian Bari w czerwcu tego roku zadebiutował w reprezentacji Słowacji. Na ten moment rozegrał w kadrze 2 mecze. Przeciwko Malcie wystąpił przez 10 minut, a z Czarnogórą rozegrał 14 minut. Jest wyceniany przez Transfermarkt na pół miliona euro.