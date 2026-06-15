Tabela grupy E mundialu. Klasyfikacja po pierwszej kolejce MŚ 2026

12:43, 15. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Za nami komplet spotkań pierwszej kolejki w grupie E mistrzostw świata 2026. Po rozbiciu Curacao na szczycie tabeli znajduje się reprezentacja Niemiec. Komplet punktów zdobyło też Wybrzeże Kości Słoniowej.

Reprezentacja Niemiec
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fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Niemiec

Niemcy na szczycie grupy E

Po pierwszej kolejce na szczycie grupy E znajduje się reprezentacja Niemiec, która zgodnie z oczekiwaniami rozbiła debiutujące na mistrzostwach świata Curacao aż 7-1. W pewnym momencie na tablicy wyników utrzymywał się remis, ale później ekipa Juliana Nagelsmanna wróciła na właściwe tory i zdominowała rywala.

Bardzo zacięta i emocjonująca była natomiast rywalizacja między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Ekwadorem. Obie drużyny długo dążyły do strzelenia bramki, aż wreszcie swego dopięła afrykańska reprezentacja, która w doliczonym czasie gry trafiła do siatki i zdobyła komplet punktów. Bohaterem WKS-u został Amad Diallo.

Tabela grupy E po pierwszej kolejce MŚ 2026

MiejsceDrużynaMeczeZRPBramkiPunkty
1.Niemcy11007:13
2.Wybrzeże Kości Słoniowej11001:03
3.Ekwador10010:10
4.Curacao10011:70
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Terminarz 2. kolejki grupy E

Wybrzeże Kości Słoniowej ma teraz przed sobą kluczowe starcie z Niemcami. Jeśli urwie punkty, awans stanie się w zasadzie przesądzony. W ramach drugiej kolejki tej grupy Ekwador zmierzy się z kolei z Curacao.

  • 20 czerwca, 22:00: Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej
  • 21 czerwca, 2:00: Ekwador – Curacao

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