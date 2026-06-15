Tabela grupy E mundialu. Klasyfikacja po pierwszej kolejce MŚ 2026

Niemcy na szczycie grupy E
Po pierwszej kolejce na szczycie grupy E znajduje się reprezentacja Niemiec, która zgodnie z oczekiwaniami rozbiła debiutujące na mistrzostwach świata Curacao aż 7-1. W pewnym momencie na tablicy wyników utrzymywał się remis, ale później ekipa Juliana Nagelsmanna wróciła na właściwe tory i zdominowała rywala.
Bardzo zacięta i emocjonująca była natomiast rywalizacja między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Ekwadorem. Obie drużyny długo dążyły do strzelenia bramki, aż wreszcie swego dopięła afrykańska reprezentacja, która w doliczonym czasie gry trafiła do siatki i zdobyła komplet punktów. Bohaterem WKS-u został Amad Diallo.
Tabela grupy E po pierwszej kolejce MŚ 2026
|Miejsce
|Drużyna
|Mecze
|Z
|R
|P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Niemcy
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2.
|Wybrzeże Kości Słoniowej
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Ekwador
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0
Terminarz 2. kolejki grupy E
Wybrzeże Kości Słoniowej ma teraz przed sobą kluczowe starcie z Niemcami. Jeśli urwie punkty, awans stanie się w zasadzie przesądzony. W ramach drugiej kolejki tej grupy Ekwador zmierzy się z kolei z Curacao.
- 20 czerwca, 22:00: Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej
- 21 czerwca, 2:00: Ekwador – Curacao