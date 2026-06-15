Dembele przed kluczową decyzją. Przyszłość wyjaśni się po mundialu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele zostanie w PSG. Finalizacja rozmów już wkrótce

Ousmane Dembele po transferze do Paris Saint-Germain wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy świata. Luis Enrique ustawił go w roli „dziewiątki”, co okazało się znakomitą decyzją. Paryżanie niedawno sięgnęli po raz drugi z rzędu po Ligę Mistrzów, a francuski zawodnik znów okazał się kluczowy dla zespołu. Czy to wystarczy, by ponownie zatriumfować w plebiscycie Złotej Piłki? Z pewnością zadecydują o tym jego występy na tegorocznych mistrzostwach świata.

Wokół Dembele pojawiło się jednak jakiś czas temu spore zamieszanie. Media miały sugerować, że ten postawił zaporowe warunki i jest bardzo daleki od porozumienia z PSG w sprawie nowej umowy. Zostało to natomiast zdementowane, a na dzisiaj sytuacja jest dużo bardziej klarowna – wszystko wskazuje na to, że strony się dogadają i będą kontynuować współpracę.

Dembele jest zadowolony z pobytu na Parc des Princes i odczuwa, że klub w pełni go docenia oraz wspiera. „RMC Sport” ujawnia, że strony nie spieszą się z finalizacją rozmów na temat przedłużenia wygasającej w 2028 roku umowy, ale wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. Saga dotycząca jego przyszłości zostanie w pełni wyjaśniona po mistrzostwach świata.

Francuski gwiazdor faktycznie był łączony z transferem do Realu Madryt lub Manchesteru United, ale nic z tego. PSG jest pewne, że współpraca będzie kontynuowana również w kolejnych latach.