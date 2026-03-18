Thuram wybrał kierunek transferu. Inter zgarnie miliony euro

Marcus Thuram znalazł się na celowniku klubów z Premier League przed letnim oknem transferowym. Według FcInternews napastnik Interu skłania się ku przeprowadzce do Anglii zamiast wyjazdu do Arabii Saudyjskiej.

Na zdjęciu: Marcus Thuram

Thuram chce grać w Premier League

Marcus Thuram rozgrywa trzeci sezon w barwach Interu i coraz częściej pojawiają się sygnały o możliwym rozstaniu. Zarówno klub, jak i zawodnik mają rozważać nowy etap po zakończeniu obecnych rozgrywek. Sytuacja zaczyna przybierać konkretny kierunek.

Newcastle oraz Aston Villa wykonały już pierwsze ruchy w sprawie transferu. Oba kluby przekazały zawodnikowi swoje zainteresowanie i monitorują jego sytuację. Premier League jawi się jako najbardziej realny kierunek dla napastnika.

Zainteresowanie wykazują również kluby z Arabii Saudyjskiej, jednak ten scenariusz nie jest obecnie priorytetem. Thuram preferuje rywalizację na najwyższym poziomie sportowym w Europie. Angielska liga wydaje się dla niego bardziej atrakcyjna.

W obecnym sezonie napastnik zdobył 12 bramek i zanotował pięć asyst w 35 występach. Jego kontrakt zawiera klauzulę wykupu w wysokości 85 milionów euro. Ostatnie tygodnie nie były jednak równie udane, ponieważ w dziewięciu meczach ligowych trafił tylko raz.

Mimo rosnących spekulacji zawodnik koncentruje się na końcówce sezonu z Interem. Decyzję dotyczącą przyszłości ma podjąć dopiero po zakończeniu rozgrywek. Obowiązująca umowa wiąże go z klubem do czerwca 2028 roku.

