Marc-Andre ter Stegen może latem opuścić Barcelonę. Bramkarzem interesuje się Galatasaray. Kenan Kocak w rozmowie z dziennikiem AS zdradził, że transfer do Turcji jest realną możliwością.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen łączony z transferem do Galatasaray

Marc-Andre ter Stegen prawdopodobnie będzie zmuszony do zmiany klubu podczas letniego okna transferowego. Wszystko wskazuje na to, że FC Barcelona nie wiąże z nim planów na przyszłość. Dowodem na to może być ostatni transfer, ponieważ do zespołu trafił nowy bramkarz – Joan Garcia. Hiszpan wraz z Wojciechem Szczęsnym ma rywalizować o miejsce między słupkami.

Ter Stegen, choć zapewnia, że nie chce opuszczać Katalonii, łączony jest z wieloma innymi klubami. Transferem reprezentanta Niemiec interesują się m.in. Manchester United, Galatasaray i Al-Hilal. O ile w przypadku Czerwonych Diabłów czy zespołu z Saudi Pro League można mówić o realnej zmianie klubu, tak przeprowadzka do Turcji wydaje się mało prawdopodobna.

Innego zdania jest Kenan Kocak, czyli turecki trener na co dzień mieszkający w Niemczech. 44-latek ma dobre relacje z Hansim Flickiem, a w rozmowie z dziennikiem AS zasugerował, że przejście Ter Stegena do Galatasaray jest realną możliwością.

– Przejście Ter Stegena do Galatasaray jest realną możliwością i są oni całkowicie otwarci na negocjacje. Mógłby być idealnym następcą Muslery. To bramkarz z bogatym doświadczeniem. Nie wiem, czy Flick pozwoli mu odejść, ale jeśli Galatasaray poważnie o tym myśli, to dlaczego nie? Jeśli Barcelona na to pozwoli, to może się to zdarzyć. Tam, gdzie jest stabilność finansowa, każdy transfer jest możliwy. Zawodnicy najpierw oceniają warunki finansowe, a potem resztę – powiedział Kenan Kocak w rozmowie z dziennikiem AS.

Warto dodać, że zimą do Galatasaray przeniósł się reprezentant Polski – Przemysław Frankowski. W przypadku ewentualnego transferu do Turcji Marc-Andre ter Stegen ponownie dzieliłby szatnię z polskim piłkarzem.