Ter Stegen dostał niespodziewaną ofertę z Premier League. Długo się nie zastanawiał

Marc-Andre ter Stegen otrzymał ofertę od West Ham United - podaje TEAMtalk. Bramkarz Barcelony zdecydował, w którym klubie chce grać.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

West Ham United od pewnego czasu rozgląda się za nowym bramkarzem. Obecnie żaden z dostępnych golkiperów nie przekonuje, dlatego klub analizuje wiele opcji. Wcześniej pojawiło się zapytanie o Filipa Jorgensena z Chelsea, ale to był dopiero początek poszukiwań. Kolejne zainteresowanie okazało się znacznie bardziej zaskakujące.

Londyńczycy sprawdzili bowiem możliwość sprowadzenia bramkarza FC Barcelony. Marc-Andre ter Stegen może zostać wypożyczony, ponieważ nie znajduje się w planach Hansiego Flicka. Mimo to rozmowy nie przyniosły żadnych konkretów.

Znacznie bliżej finalizacji wypożyczenia jest Girona. 33-latek może spędzić tam drugą połowę aktualnego sezonu. Do zamknięcia negocjacji zostało jedynie dopięcie szczegółów.

Dla niemieckiego bramkarza pozostanie w Katalonii jest znacznie atrakcyjniejszą opcją. Z perspektywy golkipera za Gironą przemawia możliwość regularnej gry w znanej sobie La Lidze.

Wszystko wskazuje na to, że Młoty nie miały szans na ściągnięcie Ter Stegena, którego wkrótce kibice powinni zobaczyć na Estadi Montilivi.

