Ter Stegen dostał niespodziewaną ofertę z Premier League. Długo się nie zastanawiał

19:28, 17. stycznia 2026 21:54, 17. stycznia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  TEAMtalk

Marc-Andre ter Stegen otrzymał ofertę od West Ham United - podaje TEAMtalk. Bramkarz Barcelony zdecydował, w którym klubie chce grać.

Marc-Andre ter Stegen
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

West Ham chciał sprowadzić Ter Stegena. Bramkarz zdecydował

West Ham United od pewnego czasu rozgląda się za nowym bramkarzem. Obecnie żaden z dostępnych golkiperów nie przekonuje, dlatego klub analizuje wiele opcji. Wcześniej pojawiło się zapytanie o Filipa Jorgensena z Chelsea, ale to był dopiero początek poszukiwań. Kolejne zainteresowanie okazało się znacznie bardziej zaskakujące.

Londyńczycy sprawdzili bowiem możliwość sprowadzenia bramkarza FC Barcelony. Marc-Andre ter Stegen może zostać wypożyczony, ponieważ nie znajduje się w planach Hansiego Flicka. Mimo to rozmowy nie przyniosły żadnych konkretów.

Znacznie bliżej finalizacji wypożyczenia jest Girona. 33-latek może spędzić tam drugą połowę aktualnego sezonu. Do zamknięcia negocjacji zostało jedynie dopięcie szczegółów.

Dla niemieckiego bramkarza pozostanie w Katalonii jest znacznie atrakcyjniejszą opcją. Z perspektywy golkipera za Gironą przemawia możliwość regularnej gry w znanej sobie La Lidze.

Wszystko wskazuje na to, że Młoty nie miały szans na ściągnięcie Ter Stegena, którego wkrótce kibice powinni zobaczyć na Estadi Montilivi.

Zobacz także: Barcelona dała mu możliwość odejścia. Zawodnik zdecydował, gdzie chce grać

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona chce wielki talent. Klauzula wynosi aż 100 mln euro!
Hansi Flick
Barcelona obserwuje supergwiazdę! To byłby hit transferowy
Hansi Flick
Barcelona dała mu możliwość odejścia. Zawodnik zdecydował, gdzie chce grać