Barcelona dała mu możliwość odejścia. Zawodnik zdecydował, gdzie chce grać

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernal wyraził się jasno. Barcelona nie ma wyboru

Marc Bernal dostał opcję odejścia na wypożyczenie. Wychowanek La Masii po powrocie po kontuzji nie mógł liczyć na regularną grę. Dlatego Blaugrana chciała dać mu taką możliwość w innym klubie. Katalońskiemu gigantowi zależy na rozwoju piłkarza.

W poprzednim meczu przeciwko Racingowi Santander w Pucharze Króla 18-latek spędził na boisku niecałą godzinę, co w tym sezonie się nie zdarzało. Ostatnio pomocnik spędza więcej czasu na murawie, a to buduje jego pewność siebie.

W związku z tym jak podaje „Mundo Deportivo” Bernal uznał, że jego miejsce jest na Camp Nou. Obecnie nie bierze pod uwagę odejścia, nawet w formie wypożyczenia. Nie interesują go również oferty z Girony ani innych klubów. Taka opcja byłaby brana pod uwagę tylko wtedy, gdyby klub jasno poprosił go o zmianę otoczenia. Na ten moment taka rozmowa nie miała miejsca.

Dodatkowo piłkarz całkiem niedawno przedłużył kontrakt do 2029 roku. Otrzymał propozycje z kilku lig europejskich, jednak nawet ich nie analizował. Nastolatek chce zostać w stolicy Katalonii i krok po kroku wracać do formy.

