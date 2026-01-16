Ter Stegen porozumiał się z nowym klubem. Opuści Barcelonę!

Barcelona rozwiązuje problem. Ter Stegen bliski odejścia
Marc-Andre ter Stegen w ciągu ostatnich miesięcy stracił status w Barcelonie. Wpłynęła na to jego poważna kontuzja, która skłoniła klub do pozyskania Wojciecha Szczęsnego. Przed tym sezonem na Camp Nou trafił natomiast Joan Garcia, który z miejsca stał się numerem jeden w bramce. Hansi Flick konsekwentnie na niego stawia i daje do zrozumienia, że Niemiec nie ma szans, aby wygrać z nim rywalizację.
Barcelona już latem starała się pozbyć ter Stegena, lecz ten doznał kolejnego urazu i przeszedł operację. Do zdrowia wrócił jakiś czas temu i otrzymał okazję do gry w meczu Pucharu Króla. W czwartek już natomiast nie wystąpił – przeciwko Racingowi Santander Flick ponownie postawił na Garcię.
Ter Stegen zrozumiał, że nie ma opcji na grę w pierwszym składzie, więc przyspieszył temat jego zimowego odejścia. Fabrizio Romano potwierdza, że piłkarz jest na dobrej drodze, by zmienić klub. Jego usługami interesuje się Girona, która w pełni dogadała się z Niemcem w kwestii warunków współpracy.
Pozostało dogadać szczegóły między klubami. Girona wypożyczy ter Stegena do końca obecnego sezonu. Liczy, że w ciągu najbliższych dni uda się sfinalizować całą operację.
To dobra wiadomość dla Barcelony, która zaoszczędzi przynajmniej część pieniędzy, które do tej pory były przeznaczane na jego wynagrodzenie. Ter Stegen w tym sezonie wystąpił tylko raz.