Ter Stegen porozumiał się z nowym klubem. Opuści Barcelonę!

Marc-Andre ter Stegen dokończy sezon w innym klubie. Bramkarz Barcelony dogadał się z Gironą, która dopina temat jego wypożyczenia - informuje Fabrizio Romano.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona rozwiązuje problem. Ter Stegen bliski odejścia

Marc-Andre ter Stegen w ciągu ostatnich miesięcy stracił status w Barcelonie. Wpłynęła na to jego poważna kontuzja, która skłoniła klub do pozyskania Wojciecha Szczęsnego. Przed tym sezonem na Camp Nou trafił natomiast Joan Garcia, który z miejsca stał się numerem jeden w bramce. Hansi Flick konsekwentnie na niego stawia i daje do zrozumienia, że Niemiec nie ma szans, aby wygrać z nim rywalizację.

Barcelona już latem starała się pozbyć ter Stegena, lecz ten doznał kolejnego urazu i przeszedł operację. Do zdrowia wrócił jakiś czas temu i otrzymał okazję do gry w meczu Pucharu Króla. W czwartek już natomiast nie wystąpił – przeciwko Racingowi Santander Flick ponownie postawił na Garcię.

Ter Stegen zrozumiał, że nie ma opcji na grę w pierwszym składzie, więc przyspieszył temat jego zimowego odejścia. Fabrizio Romano potwierdza, że piłkarz jest na dobrej drodze, by zmienić klub. Jego usługami interesuje się Girona, która w pełni dogadała się z Niemcem w kwestii warunków współpracy.

Pozostało dogadać szczegóły między klubami. Girona wypożyczy ter Stegena do końca obecnego sezonu. Liczy, że w ciągu najbliższych dni uda się sfinalizować całą operację.

🚨🔴⚪️ Girona are closing in on deal to sign Marc André ter Stegen on loan deal!



Total agreement with the German GK who said YES to Girona. ✅



There are details to clarify with Barcelona on loan move. Girona, hopeful to get it done next week.



Deal close, as @Nilsola10 reports. pic.twitter.com/1tuzBlZTTt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

To dobra wiadomość dla Barcelony, która zaoszczędzi przynajmniej część pieniędzy, które do tej pory były przeznaczane na jego wynagrodzenie. Ter Stegen w tym sezonie wystąpił tylko raz.