Szymański z szansą na zimowy transfer. Nowa liga w grze

Szymański odejdzie już w styczniu?
Czy to ostatnie miesiące 26-latka w Turcji? Coraz więcej na to wskazuje. W tym sezonie Sebastian Szymański nie może liczyć na regularną grę w podstawowym składzie Fenerbahce. To sprawia, że zimowy transfer wydaje się realnym scenariuszem.
Gdzie może trafić reprezentant Polski? Do tej pory wydawało się, że kolejnym przystankiem w jego karierze będzie Francja. Konkretne zainteresowanie pozyskaniem pomocnika wyrażał jeden z największych zespołów Ligue 1. Teraz do walki o byłego zawodnika Feyenoordu włączają się ekipy z innej czołowej ligi.
Florian Plettenberg przekonuje, że Szymański jest bacznie obserwowany przez drużyny z Bundesligi. Niemiecki dziennikarz twierdzi, że Fenerbahce może rozważyć sprzedaż Polaka już w zimie. Kontrakt wychowanka Legii Warszawa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.
W trwającym sezonie lewonożny piłkarz rozegrał 17 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Na murawie spędził zaledwie 835 minut, a więc 55% maksymalnego czasu.