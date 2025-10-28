Szymański z szansą na zimowy transfer. Nowa liga w grze

Sebastian Szymański już w zimie może zmienić klubowe barwy. Reprezentant Polski nie może narzekać na brak zainteresowania. Florian Plettenberg zdradził, że pomocnika Fenerbahce obserwują zespoły z czołowej ligi.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański odejdzie już w styczniu?

Czy to ostatnie miesiące 26-latka w Turcji? Coraz więcej na to wskazuje. W tym sezonie Sebastian Szymański nie może liczyć na regularną grę w podstawowym składzie Fenerbahce. To sprawia, że zimowy transfer wydaje się realnym scenariuszem.

Gdzie może trafić reprezentant Polski? Do tej pory wydawało się, że kolejnym przystankiem w jego karierze będzie Francja. Konkretne zainteresowanie pozyskaniem pomocnika wyrażał jeden z największych zespołów Ligue 1. Teraz do walki o byłego zawodnika Feyenoordu włączają się ekipy z innej czołowej ligi.

Florian Plettenberg przekonuje, że Szymański jest bacznie obserwowany przez drużyny z Bundesligi. Niemiecki dziennikarz twierdzi, że Fenerbahce może rozważyć sprzedaż Polaka już w zimie. Kontrakt wychowanka Legii Warszawa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

W trwającym sezonie lewonożny piłkarz rozegrał 17 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Na murawie spędził zaledwie 835 minut, a więc 55% maksymalnego czasu.