Szymański pożegnał się z Fenerbahce. Wkrótce wyczekiwany transfer

Sebastian Szymański miał rozegrać swój ostatni mecz dla Fenerbahce. W styczniu Polak ma przeprowadzić się do nowego klubu, a więc po wielu spekulacjach w końcu odejść z Turcji, o czym informuje serwis "Sabah".

Szymański ma odejść z Turcji w styczniu

Sebastian Szymański to bez cienia wątpliwości jeden z tych reprezentantów Polski, który w ostatnich latach może pochwalić się regularną grą na dość wysokim poziomie i jednocześnie bez większych problemów. To dość niespotykane, bowiem większość Biało-Czerwonych przechodziła w tym czasie większe lub mniejsze zawiłości klubowe lub związane z formą. Niemniej od jakiegoś czasu bardzo dużo mówiło się o tym, że Polak może odejść z Fenerbahce.

Przede wszystkim temat ten nie pojawił się jednak tydzień, czy dwa temu, a już po pierwszej znakomitej rundzie w barwach klubu znad Bosforu i powracał de facto w każdym okienku transferowym. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że w końcu ta saga się zakończy. Według informacji przekazanych przez serwis „Sabah”, Sebastian Szymański rozegrał już swój ostatni mecz w barwach Fenerbahce i w styczniu zmieni klub. Najwięcej w ostatnim czasie mówiło się o zainteresowaniu PSV.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 50-krotnego reprezentanta Polski na 12 milionów euro. W sumie dla ekipy ze Stambułu rozegrał on 132 mecze i 22 razy trafiał do siatki i 30 razy zanotował ostatnie podanie. W przeszłości 26-letni ofensywny pomocnik reprezentował już barwy m.in. Feyenoord czy Dynamo Moskwa.

