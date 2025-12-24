Cracovia może na nim zarobić 5 milionów tej zimy! Jest zainteresowanie

Cracovia z całą pewnością tej zimy może stracić Oskara Wójcika. Według informacji Piotra Rzepeckiego z " 365dniopilce", obrońcą interesują się kluby z Serie A, a koszt takiego transferu to nawet 5 milionów euro.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

5 milionów euro za Oskara Wójcika?!

Cracovia w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Można nawet chyba powiedzieć, że zaskakująco dobrze, bowiem mało kto spodziewał się na początku sezonu, że Pasy w pewnym momencie będą wymieniane w gronie potencjalnych ekip do mistrzostwa Polski. A tak było. Wiadomo jednak, że przez słabszą drugą część rundy jesiennej może być o to trudno, ale cel awansu do eliminacji europejskich pucharów jest bardzo realny.

Dlatego też ważne okazać może się zimowe okienko, w którym zespół Luki Elsnera powinien otrzymać być może przynajmniej dwa jakościowe transfery. Tym bardziej, że odejść z zespołu może Oskar Wójcik. Środkowy obrońca jest jednym z odkryć tego sezonu i dzięki kapitalnej grze wzbudza zainteresowanie w mocniejszych ligach. Według informacji przekazanych przez Piotra Rzepeckiego z serwisu „365dniopilce”, wśród zainteresowanych są kluby z Serie A.

Kwota transferu, o której się mówi jest zaskakująca. Chodzi bowiem aż o 5 milionów euro, czyli potencjalny nowy rekord transferowy klubu. 22-latek na poziomie PKO Ekstraklasy ma de facto jedną rundę. W tym sezonie do tej pory Oskar Wójcik wystąpił w 20 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. Jego umowa z Pasami wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Mariusz Stępiński wraca do Polski! [NASZ NEWS]