Szymański na wylocie! Kibice Fenerbahce są na niego wściekli

Sebastian Szymański znalazł się na wylocie z Fenerbahce. Eksperci apelują, aby dyrektor sportowy jak najszybciej sprzedał Polaka. Co więcej, w klubie nie chcą go widzieć nawet kibice.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

„S********j Szymański, wracaj do domu” – piszą kibice Fenerbahce

Nie tak karierę w Fenerbahce wyobrażał sobie Sebastian Szymański. Zaczynał jako jedna z największych gwiazd, będąc ulubieńcem kibiców. Jose Mourinho mówił o nim, że chciałby mieć w drużynie samych zawodników takich jak Polak. Teraz nie tylko nie łapie się do składu, ale również jest wyrzucany z klubu przez kibiców, a także tureckich ekspertów. Szczególnie boleć mogą słowa fanów.

„S********j Szymański, wracaj do domu„, „Szymański powinien opuścić klub, musimy zrobić miejsce dla zawodników zagranicznych” – to tylko część wpisów kibiców Feberbahce pod adresem Polaka po wtorkowym meczu z Samsunsporem w Superpucharze Turcji.

O to, żeby sprzedać Szymańskiego, apeluje także dziennikarz Serdar Ali Celikler. „Pozwólcie, że zwrócę się teraz do Devina Ozeka: zamiast zajmować się PR-em u Di Marzio i Fabrizio, sprzedaj w końcu jakichś zawodników, panie Devinie. Weź się wrzeszcie do roboty. Sprzedajcie łaskawie Szymańskiego, En-Nesyriego i Becao. Pokażcie, na co was stać” – mówił na kanale NeoSpor.

Fenerbahce we wtorek pokonała Samsunspor (2:0). Tym samym wywalczyli awans do finału Superpucharu Turcji. Szymański pojawił się na boisku dopiero w 87. minucie, przez co nie miał zbyt dużego wpływu na wynik. Łącznie w tym sezonie zagrał w 25 meczach. Niewykluczone, że w trakcie zimowego okna transferowego zmieni klub. Natomiast jak na razie Fenerbahce nie dostało żadnej oferty.