Szymański może trafić do triumfatora Ligi Mistrzów. Di Marzio ujawnił nazwę

Sebastian Szymański przyciąga duże zainteresowanie na rynku transferowym. Gianluca Di Marzio w rozmowie z Goal.pl ujawnił, że Polakiem interesuje się Olympique Marsylia i Lens. Obecny klub piłkarza, czyli Fenerbahce nie podjęło jeszcze decyzji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Marsylia i Lens są gotowe pozyskać Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański gra w Fenerbahce od lipca 2023 roku, ale wszystko wskazuje na to, że jego turecka przygoda dobiega końca. Początkowo miał w klubie status gwiazdy, ale wraz ze zmianą trenera na początku obecnego sezonu jego sytuacja uległa zmianie. 26-latek stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Na dodatek kibice Fenerbahce nawołują, aby dyrektor sportowy go sprzedał.

Na brak zainteresowania na pewno nie może narzekać. Od kilku dni pojawiają się informacje o potencjalnych kierunkach. Tureckie media pisały o trwających rozmowach z Rennes. Nie zabrakło również doniesień o możliwym powrocie do Holandii, gdzie interesuje się nim PSV Eindhoven. O tym, gdzie od stycznia może grać Szymański, podzielił się z Goal.pl znany dziennikarz Gianluca Di Marzio.

– Marsylia go lubi. Lens również. Nie wiem, czy po przyjściu Guendouziego do Fenerbahçe pozwolą Szymańskiemu odejść, czy też będą chcieli być na tyle silni, by grali razem. Jeśli dostanie zielone światło, myślę, że Lens i Marsylia są gotowe ruszyć z ofertą – powiedział Gianluca Di Marzio dla Goal.pl.

Wszystko wskazuje na to, że decyzja o transferze zależy tylko i wyłącznie od Fenerbahce. Na ten moment nie wiadomo, czy klub ze Stambułu da Polakowi zielone światło na odejście. Ostatnio sprowadzili innego pomocnika Matteo Guendouziego za 29 mln euro, bijąc tym samym klubowy rekord transferowy.

Zarówno Marsylia, jak i Lens to kluby, które polscy kibice bardzo dobrze znają. W przeszłości dla drużyny ze Stade Velodrome grał m.in. Arkadiusz Milik. Olimpijczycy to jedna z najbardziej znanych francuskich drużyn, która 9 razy wygrała mistrzostwo kraju, a w 1993 roku świętowała triumf w Lidze Mistrzów. Z kolei w Lens grali m.in. Przemysław Frankowski, Adam Buksa i Łukasz Poręba.